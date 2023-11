Crunchyroll: Ab sofort könnt ihr diese drei Anime Filme und zwei Serien auf Deutsch schauen

How NOT to Summon a Demon Lord, Sing a bit of Harmony und Princess Principal: Crown Handler.

Der Streamingdienst Crunchyroll hat seinem Katalog drei Anime-Filme hinzugefügt und zwei weitere Serien mit einer deutscher Synchronisation ausgestattet. Sowohl die Filme als auch die zwei Serien sind ab sofort mit deutscher Vertonung oder wahlweise im Originalton mit deutschen Untertiteln erhältlich.

Die Filme und Serien mit deutscher Synchro im Überblick:

Sing a Bit of Harmony (Film / Länge: 108 Minuten)

(Film / Länge: 108 Minuten) Princess Principal: Crown Handler - Episode 1 ( Film / Länge: 53 Minuten)

Film / Länge: 53 Minuten) Princess Principal: Crown Handler - Episode 2 (Film / Länge: 55 Minuten)

(Film / Länge: 55 Minuten) How Not to Summon a Demon Lord: komplette zweite Staffel

komplette zweite Staffel Akuma no Riddle: alle 12 Folgen

Darum geht es in den Filmen und Serien

Sing a Bit of Harmony

Die Geschichte von Sing a Bit of Harmony handelt von einem Mädchen namens Shion, die als neue Schülerin auf die Keibu Hochschule wechselt. Durch ihre offenherzige Persönlichkeit und ihre athletischen Fähigkeiten wird sie sehr schnell beliebt, doch sie stellt sich als Künstliche Intelligenz, die sich in der Testphase befindet, heraus.

Princess Principal: Crown Handler

Dorothy (links), Charlotte (mitte) und Ange (rechts). (Bild: © Crunchyroll/Actas)

Die beiden Filme sind eine Fortsetzung der gleichnamigen Serie "Princess Principal". Die Handlung spielt Ende des 19. Jahrhunderts, als mit der Entdeckung des Materials Cavorite das Königreich Albion zur weltweiten Hegemonialmacht wurde. Durch eine Revolution wurde Albion in zwei Nationen geteilt – die Republik und das Königreich.

Die Top-Agentin Ange von der Republik plant, die königliche Familie zu infiltrieren und den Platz von Prinzessin Charlotte einzunehmen. Doch die Prinzessin bietet überraschend die Zusammenarbeit mit der Republik an mit der Bedingung, dass Ange und ihre Freunde ihr helfen, Königin zu werden.

How NOT to Summon a Demon Lord

How NOT to Summon a Demon Lord handelt von einem Hikikomori namens Takuma Sakamoto, der auf mysteriöse Weise in die virtuelle Welt seines Lieblings-MMORPGs "Cross Reverie" transportiert wird.

Hikikomoris sind Menschen, die sich mindestens sechs Monate aus der Familie und der Gesellschaft zurückziehen. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen der Rückzug in selbst gewählte Isolation ein Jahr oder Jahrzehnte andauert.

Die Elfin Shera und das Panthermädchen Rem haben ihn als Spielcharakter Dämonenlord Diablo beschworen und versuchen, ihn mit einem Zauber zu unterwerfen. Dabei unterläuft den beiden Mädchen ein fataler Fehler und die magischen Ringe werden auf die beiden zurückgeworfen. Um die Ringe von Shera und Rem zu lösen, begibt sich Takuma mit den beiden Mädchen auf die Reise.

Akuma no Riddle

Die "Schwarze Klasse" von Akuma no Riddle. (Bild: © Chrunchyroll)

Akuma no Riddle ist ein Thriller, in dem Haru Ichinose das Ziel ihrer zwölf Klassenkameradinnen und angehenden Attentäterinnen ist. Sie soll bis zum Ende des Schuljahres getötet werden und jeder wird der Schule verwiesen, der versagt oder den Plan gegenüber Außenstehende auffliegen lässt.

Eine der zwölf Attentäterinnen – Tokaku Azuma – entwickelt jedoch Gefühle für Haru und schlägt sich auf ihre Seite. Gemeinsam kämpfen sie gegen den Rest der "Schwarzen Klasse".

Bei welchen dieser Neuzugänge im Katalog werdet ihr reinschnuppern? Bei welchem Anime wünscht ihr den nächsten deutschen Dub?