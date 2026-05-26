Der beste Anime des Jahres 2025 geht nicht an Solo Leveling, sondern eine Serie, die 2025 ein großes Comeback hatte

Solo Leveling verliert den Titel an einen langjährigen Shonen-Anime, den jeder Fan kennen sollte. (© Chugong / A-1 Pictures)

Am 23. Mai 2026 fanden wieder die Feierlichkeiten zu den diesjährigen Crunchyroll Anime Awards statt. Obwohl Solo Leveling sich letztes Jahr den Titel des Anime des Jahres schnappen konnte, muss die Serieihn dieses Mal abgeben – und das an einen Anime, der letztes Jahr ein großes Comeback feierte.

Damit es keine Verwirrung bei der Bezeichnung gibt: Die Crunchyroll Anime Awards beziehen sich immer auf die Serien des Vorjahres trotz des Titels “Crunchyroll Anime Awards 2026”, weshalb wir hier den Sieger “Anime des Jahres 2025” nennen.

My Hero Academia stößt Solo Leveling vom Thron und holt sich den Sieg

My Hero Academia ist die letzten Jahre mit seinen vorherigen Staffeln nicht mehr besonders relevant für die Anime-Community gewesen und ist auch sonst mit seinen Bewertungen nicht groß aufgefallen – bis auf 2025.

Der langjährige Shonen-Anime ist nämlich im Jahr 2025 mit seiner allerletzten finalen Staffel, Season 8, nach über 9 Jahren zum Abschluss gekommen und einen immens großen Eindruck hinterlassen.

2:01 My Hero Academia Season 8: Finale Staffel zeigt, wie der Kampf zwischen Helden und Schurken endet

Autoplay

Die finale Staffel von My Hero Academia ist womöglich mit einem Score von 9,4 der am höchsten bewertete Anime 2025 auf IMDB. Keine einzige Folge der letzten Season hat einen niedrigeren Score als 9. Von einem Glückstreffer kann also nicht die Rede sein.

Besonders Episode 3 und 8 mit einem Score von 9,8 zeigen, dass My Hero Academia ein großes Comeback mit der finalen Staffel hatte.

Es ist also nicht überraschend, dass My Hero Academia Final Season (Staffel 8) sich den Titel des Anime des Jahres bei den Crunchyroll Anime Awards 2026 geschnappt hat.

Wenn ihr wissen wollt, wer ganz knapp den Titel verfehlt hat und welche Anime-Serien in den anderen Kategorien mächtig abgestaubt haben, findet ihr weitere Informationen dazu auf den nächsten Seiten.