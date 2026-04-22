Neuer Hit-Anime auf Crunchyroll gehört jetzt schon mit nur vier Folgen zu den besten Animes des Jahres

In Witch Hat Atelier muss sich Coco immer wieder als Hexen-Schülerin beweisen. (© Kamome Shirahama, Morning Two / Bug Films)

Nach der Winter-Saison startet im April die Frühlings-Saison für Anime-Fans mit vielen neuen Serien und Staffel-Fortsetzungen – darunter auch einige Hits! Zu denen gehört etwa die Anime-Adaption der beliebten Fantasy-Manga-Reihe von Kamome Shirahama: Witch Hat Atelier.

Der Crunchyroll-Anime hat bereits mit seiner ersten Episode Zuschauer*innen aus den Socken gehauen und befindet sich aktuell im Begriff, einer der besten Animes des Jahres zu werden.

Witch Hat Atelier startet mit Spitzen-Bewertungen auf IMDB

Allein schon mit dem Release der ersten Episode am 6. April 2026 hat sich die Anime-Adaption von Witch Hat Atelier fast an die Spitze der Frühlings-Serien katapultiert.

Die erste Episode "Die erste Magie" steht derzeit bei einem IMDB-Score von 9,1 bei über 1382 Bewertungen (Stand: 21. April 2026). Und auch auf Anichart gehört Witch Hat Atelier zu den Top 3 beliebtesten Newcomer-Animes dieser Saison.

Hier könnt ihr den Trailer zur Premiere des Animes anschauen:

2:01 Witch Hat Atelier stellt im neuen Trailer die Hauptfiguren vor und welche Gefahren auf sie lauern

Autoplay

Witch Hat Atelier gehört schon jetzt zu den besten Animes 2026

Der hohe Bewertung der ersten Folge des Animes ist kein Ausrutscher, denn Witch Hat Atelier beweist auch mit den darauffolgenden vier Episoden, dass die Anime-Adaption die Herzen der Fans und Zuschauer*innen komplett erobert hat.

Während Episode 1 mit einem Score von 9,1 immer noch auf Platz 1 der am besten bewerteten Folgen der Serie steht, sind die Bewertungen an Folge 2 bis 4 nicht weit davon entfernt – mit Episode 2 als die am niedrigsten bewertete Folge (8,2) und Episode 3 als zweitstärkste Folge mit einem Score von 9,0.

Insgesamt befindet sich die Anime-Adaption von Witch Hat Atelier mit einer hohen Bewertung von 8,8 (Stand: 21. April 2026) auf einem guten Weg, zu den besten Animes dieses Jahres zu gehören – oder sich den Titel sogar selbst zu schnappen, sofern keine andere Serie Witch Hat Atelier den Titel des Anime des Jahres 2026 streitig machen kann.

Worum es in Witch Hat Atelier geht und wo ihr den Anime schauen könnt

Witch Hat Atelier erzählt die Geschichte des jungen Mädchens Coco, die eine Leidenschaft und Faszination für Magie hat, aber selbst nicht zaubern kann. Während eines unerwarteten Besuchs des Hexers Qifrey kommt sie hinter das Geheimnis der Zauberei und versucht, es prompt nachzuahmen.

Bei ihrem Versuch verwandelt sie unabsichtlich ihr Zuhause und ihre Mutter unabsichtlich zu Stein. Entschlossen, einen Gegenzauber zu finden und ihre Mutter wieder zurückzuverwandeln, wird sie die Schülerin Qifreys.

Als Hexer-Schülerin lernt sie über die Gefahren der Magie und muss feststellen, dass die mysteriösen Krempenhüter aus unerklärlichen Gründen einen Gefallen an sie gefunden haben und sie dazu bringen möchten, verbotene Magie auszuüben.

Witch Hat Atelier ist aktuell nur auf Crunchyroll mit japanischer Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln und deutscher Synchro verfügbar.

Welche Animes in dieser Saison gehören für euch zu den besten Serien des Jahres?