007 First Light Downloadgröße bekannt: Das Bond-Abenteuer fällt überraschend klein aus

So viel Gigabyte wiegt das neue Bond-Abenteuer.

Seit dem 24. Mai 2026 können alle, die 007: First Light digital vorbestellt haben, den Preload starten. Damit wissen wir auch, wie viel das kommende Bond-Abenteuer auf die Waage bringt bzw. wie groß der Download ausfällt (via PlayStation Game Size).

So groß fällt 007 First Light aus

Downloadgröße: 45.677 GB auf der PlayStation 5.

Für ein cineastisches Action-Adventure dieser Art fällt First Light damit vergleichsweise klein aus. Naughty Dogs The Last of Us: Part 2 Remastered bringt auf der PS5 etwa 77 GB auf die Waage. Die Downloadgröße der Uncharted: Legacy of Thieves Collection, die sowohl Uncharted 4 als auch The Lost Legacy beinhaltet, beträgt rund 67 GB.

1:00 Das neue Bond-Girl und ganz viel Action: Der Launch-Trailer zu 007 First Light

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Laut dem X-/Twitter-Kanal PlayStation Game Size, der seine Infos direkt aus der Datenbank des PS Stores abgreift, müsst ihr zusätzlich dazu wohl aber noch einen rund 25 GB großen Day One Patch herunterladen, der Stand jetzt noch nicht live ist. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Early Access startet heute

Wie eingangs bereits erwähnt, können Vorbesteller*innen seit dem 24. Mai den Preload anwerfen. Wer die digitale Standard-Edition vorbestellt hat, kann 007: First Light dank Early Access-Zugang dann sogar schon ab heute zocken.

Heute um 16 Uhr deutscher Zeit wird das Abenteuer auf der PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC (via Steam und Epic Games) freigeschaltet.

wird das Abenteuer auf der PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC (via Steam und Epic Games) freigeschaltet. Der reguläre Release von 007: First Light erfolgt dann morgen, am 27. Mai 2026, um 16 Uhr deutscher Zeit.

Übrigens ist darüber hinaus auch eine Nintendo Switch 2-Version des kommenden Bond-Action-Adventures geplant, diese wurde allerdings auf diesen Sommer verschoben und wartet noch auf ein konkretes Release-Datum.

Darum geht es: Mit First Light schicken euch iO Interactive, alias die Macher*innen der Hitman-Reihe, als junger James Bond auf eine actionreiche Weltreise. Dabei erwartet uns in erster Linie ein cineastisches Abenteuer, in dem die Story im Fokus steht. Laut ersten Angaben des YouTubers JorRaptor soll die Spielzeit rund 20 Stunden betragen.

Na, wie sieht's bei euch aus: Habt ihr 007: First Light vorbestellt und werdet ab heute Nachmittag in den Early Access starten oder wartet ihr erst einmal die Reviews ab?