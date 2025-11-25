My Hero Academia: Neue Folge hat einen fast perfekten IMDb-Score und ist damit eine der bestbewerteten Anime-Episoden des Jahres

MY Hero Academia könnte mit so einem hohem Score sogar Anime des Jahres werden! (Bild: © Kohei Horikoshi, Shueisha / Bones)

Anime-Fans haben damit wohl nicht gerechnet: Während Solo Leveling und One Piece dieses Jahr die IMDb-Scores dominiert haben, meldet sich plötzlich ein weiterer Anwärter für die beste Anime-Folge des Jahres: My Hero Academia.

Die finale Staffel landet mit ihrer neuesten Episode einen nahezu perfekten IMDb-Score von 9,9 (Stand: 24. November 2025) und reiht sich damit neben Solo Leveling und One Piece in die am besten bewerteten Anime-Episoden des Jahres ein.

My Hero Academias finale Staffel könnte dieses Jahr mit One Piece und Solo Leveling gleichziehen

My Hero Academias neueste Episode "Izuku Midoriya Rising" mag auf den ersten Blick wie ein Ausnahmefall wirken – ist sie aber nicht. Schon die Bewertung der bisherigen achten Staffel zeigt, wie sehr der Superhelden-Anime die Fans gerade begeistert.

Season 8 startete direkt mit einer starken 9,1 und kletterte seitdem stetig nach oben. Abgesehen von Episode 8, die mit einer 9,9 heraussticht, liegen alle anderen Folgen der Staffel zwischen 9,1 und 9,8. Vier Episoden davon knacken sogar die 9,6.

Hier könnt ihr einen Blick auf die achte Staffel von My Hero Academia werfen, falls ihr es noch nicht getan habt:

2:01 My Hero Academia Season 8: Finale Staffel zeigt, wie der Kampf zwischen Helden und Schurken endet

Mit so einem Start könnte My Hero Academias letzte Staffel locker mit den Top-Serien wie One Piece und Solo Leveling mithalten, die dieses Jahr ebenfalls Spitzenbewertungen auf ähnlichem Niveau erreicht haben.

Wenn sich der Score der neuen Episode in den nächsten Monaten hält und nicht abfällt, hätte My Hero Academia die beiden sogar überholt. Dann könnte sich der Anime ganz offiziell mit dem Titel der am besten bewerteten Anime-Episode des Jahres schmücken – denn die bisherigen Höchstwerte von Solo Leveling und One Piece liegen bei 9,7 und 9,8.

My Hero Academias beste Episode überzeugt Fans mit Inszenierung und schließt die Geschichte perfekt ab

"Izuku Midoriya Rising" markiert nicht nur einen neuen Rekord der Anime-Serie, sondern auch passend dazu das Ende der Hauptgeschichte. Die achte Episode der finalen Staffel bringt nämlich den Kampf von Deku (und Klasse 1-A) gegen den Antagonisten Shigaraki Tomura endlich zu Ende.

Viele Fans feiern in ihren Rezensionen die Kombination aus hervorragendem Soundtrack, krassen Animationen und einem emotionalen Höhepunkt in der Superhelden-Karriere Dekus als den perfekten Abschluss der langjährigen Geschichte von My Hero Academia!

Am 28. November 2025 folgt lediglich der Epilog, in dem es um die Ereignisse nach dem Finale geht und darum, was aus den einzelnen Helden*innen und Schüler*innen geworden ist.

Wie gefällt euch die letzte Staffel von My Hero Academia und welche Animes sind eure Lieblinge dieses Jahres?