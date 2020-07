Cyberpunk 2077 - Mit diesen 3 Waffentypen ballert ihr euch durch Night City

Ohne Waffen solltet ihr euch im Action-RPG Cyberpunk 2077 nicht auf die Straßen von Night City wagen. Ihr könnt euch mit der Zeit in großes Arsenal an Wummen zulegen, die zu drei bestimmten Kategorien zählen. Wir erklären euch, welche Kategorien das sind und was sie voneinander unterscheidet.

Die 3 Waffentypen im Überblick

POWER: Konventionelle Waffen, die Kugeln abfeuern, welche durch Schießpulver angetrieben werden. Diese Waffen sind einfach, erprobt und kostengünstig.

SMART: Kleine Handfeuerwaffen für selbstgesteuerte Raketen. Sie zielen über Smartlink auf Ziele. Es ist kein manuelles Zielen erforderlich. Da die Raketen selbstangetrieben sind, kann der Lauf der Waffe kurz sein. Eine aufwändige Belüftung ist nicht erforderlich.

TECH: Bei diesen Waffen erzeugt eine starke durch Magnete erschaffene elektromagnetische Kraft rund um den Lauf Schüsse mit unglaublich hohen Geschwindigkeiten. Diese Waffen eignen sich perfekt für das Durchschlagen von Panzerungen und anderen Verteidigungsmöglichkeiten. Technik-Geschosse haben dreieckige Hülsen, die nach dem Verlassen des Laufs verbrennen. Holographische Visiere sind standardmäßig mit dabei.

Für jede Situation die richtige Waffe

Ihr müsst euch also immer gut überlegen, welche Art von Waffe ihr für die jeweilige Quest benötigt. So habt ihr die Wahl zwischen eher leichten Waffen oder einem schweren Geschütz, da ihr es mit gepanzerten Feinden zu tun bekommen könnt.

Die Waffen braucht ihr natürlich besonders dann, wenn ihr Cyberpunk 2077 wie GTA spielen möchtet:

Die Waffen werden im Übrigen von mehreren Herstellern gefertigt, was sich auf deren Stil und auch das Design auswirkt. Wenn ihr schon mit dicken Wummen durch die Straßen von Night City schlendert, dann bitte auch mit Stil.

Was glaubt ihr: Welche der drei Waffenarten werdet ihr am Häufigsten in Cyberpunk 2077 nutzen? Oder wechselt ihr je nach Mission durch?