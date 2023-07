50% Rabatt: Im PS Sale bekommt ihr Cyberpunk 2077 gerade zu einem richtig guten Kurs

Cyberpunk 2077 war zu Beginn in einem schlimmen Zustand, das hat sich mittlerweile aber gebessert.

Wenn ihr euch derzeit zufällig mit neuen Spielen für die PS4 oder die PS5 eindecken wollt, gibt es dafür gerade eine im wahrsten Sinne des Wortes günstige Gelegenheit. Denn im PS Store ist ein großer Sale gestartet, in dem es über 2800 Angebote mit teils deutlich reduzierten Preisen gibt.

Von der großen Triple-A-Produktion bis zum Indie-Geheimtipp sollte hier für jeden was dabei sein, es gibt aber Angebote, die wir besonders empfehlen können. Und eines davon ist Cyberpunk 2077.

Günstiges Ticket nach Night City

Das Action-RPG von CD Projekt Red gibt es im Sale zu einem richtig guten Kurs:

Cyberpunk 2077

Preis: 24,99 Euro statt 49,99 Euro

24,99 Euro statt 49,99 Euro Genre: Rollenspiel

Dazu sei fairerweise gesagt: Auch abseits dieses Angebots werdet ihr in kaum einem Shop 50 Euro für Cyberpunk bezahlen müssen. Ihr findet den Titel auch woanders zu Preisen zwischen 30 und 40 Euro. Das PS Store-Angebot ist dennoch ein gutes.

Weitere Angebot aus dem PlayStation Store Sale findet ihr hier:

Cyberpunk 2077: Mittlerweile fast ohne Bedenken empfehlenswert

Cyberpunk 2077 ist die Rollenspiel-Umsetzung der gleichnamigen Pen&Paper-Vorlage von Mike Pondsmith aus dem Jahr 1988. In einer nahen Zukunft ist die Welt von Cyberpunk 2077 zwar technologisch fortgeschritten, gesellschaftlich aber zerrüttet und degeneriert, ähnlich wie im Film Blade Runner. Der Spieler kann seine Figur durch Implantate und Skils weiter verbessern oder Waffen mit Upgrades aufrüsten.

Noch vor zwei Jahren hätten wir den Titel oder ein Angebot wie dieses nicht ohne weiteres empfohlen. Denn zum Launch und auch noch lange danach hatte Cyberpunk 2077 massive Probleme, wirkte eher ein ein Bug-Fest und nicht wie ein fertig entwickeltes Spiel. Mittlerweile hat Entwickler CD Projekt Red aber ordentlich nachgebessert, nahezu alle größeren Probleme gehören spätestens seit Patch 1.5 der Vergangenheit an.

Was genau verbessert wurde, und warum wir unsere massive Abwertung wieder zurückgenommen haben, lest ihr in unserem Test:

Bereit für den DLC im September

Kleine Einschränkung: Die PS4-Version des Spiels liefert euch nicht die beste Erfahrung, stellt also sicher – falls ihr beim Angebot zuschlagen wollt – dass ihr Cyberpunk auf einer PS5 spielen könnt.

Mit dem Grundspiel seid ihr dann auch für den kostenpflichtigen DLC Phantom Liberty gewappnet, der am 26. September erscheinen wird und unter anderem eine neue Storyline sowie neue Charaktere mitbringt. Im Sale könnt ihr übrigens bei Bedarf auch direkt ein Bundle aus Grundspiel und DLC kaufen, ebenfalls zum Angebotspreis.