Cyberpunk 2077-Update 1.5: Apartments kaufen und anpassen - So geht's

Ihr habt Cyberpunk 2077 gezockt und dabei ein paar Eddies oder sogar ein beträchtliches Vermögen auf Vs Konto angespart? Dann könnt ihr das Geld jetzt mit Update 1.5 verprassen. Nun könnt ihr nämlich Apartments kaufen und diese eurem persönlichen Geschmack anpassen. Wir verraten euch, wie's geht.

Neue Apartments kaufen und anpassen

Darum geht es: Das große und langersehnte Update für Cyberpunk 2077 ist endlich online. Außerdem sind die Next Gen-Versionen, beziehungsweise Upgrades erschienen.

Zu den Neuerungen gehört unter anderem auch, dass V ab sofort nicht nur ein einziges Eigenheim zur Verfügung steht, sondern ihr weitere erstehen könnt - und das ist ganz einfach. Ihr begebt euch in eurer Standart-Ingame-Bleibe an den PC. Dort ruft ihr "Netz" und anschließend die EZEstates-Webseite auf. Dort stehen euch nun vier neue Apartments zur Verfügung, die ihr kaufen könnt.

Für jeden Geldbeutel ist was dabei. Ein Apartment in Northside könnt ihr schon für 5000 Eddies bekommen, während ihr für das teuerste Objekt Corpo Plaza, mehr als das zehnfache, nämlich 55.000 Eddies hinlegen müsst. Auch die Immobilie in Glen schlägt mit 40.000 Eddies ordentlich zu Buche, während das Apartment in Japantown mit 15.000 wieder eher im unteren Bereich liegt. Laufende Kosten entstehen übrigens nicht.

Apartments anpassen: Ihr könnt den neuen Wohnungen auch noch euren eigenen Stempel aufdrücken. Im Tab "Makeover" könnt ihr verschiedene Stile für die Apartments auswählen. Dabei solltet ihr aber beachten, dass jede Renovierung 10.000 Eddies kostet und ihr diesen Stil dann nicht besitzt, sondern jedes Mal wieder zahlt, wenn ihr etwas verändern wollt.

Was fange ich mit den neuen Wohnungen an? Ihr könnt sie genauso nutzen, wie das gewohnte Apartment, also dort duschen, schlafen oder auf euer Lager zugreifen.

Habt ihr die neuen Apartments schon entdeckt und was haltet ihr von diesem Feature?