Cyberpunk 2077 soll ein Spiel für Erwachsene werden. Das bedingen allein schon Setting, Thematik – und die Gewaltdarstellungen.

Dass es in Cyberpunk 2077 beinhart zur Sache geht, macht nicht erst die 48-minütige Gameplay-Demo klar. Aber warum ist das so?

Wir haben auf der Gamescom beim CD Projekt RED-Leveldesigner Miles Tost nachgefragt.

Soll Cyberpunk 2077 ein Kommentar auf Gewalt sein?

So wie The Last of Us: Part 2? Der Game Director Neil Druckmann hat erklärt, er wolle nichts beschönigen und durch den Realismus einen Kommentar auf Gewalt abliefern.

Wohl eher nicht. Jedenfalls wird dieser Anspruch bisher nicht explizit formuliert, es geht aber offenbar auch um Realismus und Glaubwürdigkeit.

Was will CD Projekt RED mit dem hohen Gewaltgrad auslösen?

Cyberpunk ist brutal. Miles Tost antwortet auf die Frage, dass das in erster Linie durch das dystopische Setting und Genre bedingt ist.

"Es ist eine düstere Welt. Wir eröffnen ja direkt mit den Scavengers, die Leute kidnappen und deren Implantate auf dem Schwarzmarkt verkaufen wollen."

Brutale Gewalt ist in Night City Normalität

Laut dem Leveldesigner ist mit vielen Bewohnern der Stadt nicht gut Kirschen essen.

"Das ist einfach Teil des Alltags in Night City. Diese Brutalität der Straße, der Unterwelt, in die wir uns begeben. Diese Welt ist nicht zum Scherzen aufgelegt."

Spieler haben trotzdem die Wahl

Wollen wir Gewalt anwenden? Wie bereits mehrfach gezeigt und erklärt wurde, gibt es in fast allen Situationen auch die Möglichkeit, diplomatisch und friedlich vorzugehen.

"Auch deine Aktionen sind wirklich ernst. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, ob es wirklich notwendig ist, jemandem mit dem Katana die Beine abzusäbeln oder ihm einfach eine Kugel in den Kopf zu jagen. "

"Das ist ja letztlich auch die Entscheidung des Spielers. Wir wollen ihm natürlich ermöglichen, Teil dieser brutalen Welt sein zu können – oder eine friedliche Oase in dieser dunklen Welt."

Wie findet ihr die Herangehensweise der Cyberpunk 2077-Entwickler?

