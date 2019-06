Cyberpunk 2077 hat Release-Termin - Es kommt eher als gedacht

Lange mussten Rollenspiel-Fans auf heißen Kohlen sitzen, nun hat CD Projekt RED während der Microsoft-PK auf der E3 2019 für Klarheit gesorgt. Cyberpunk 2077 hat einen offiziellen Release-Termin! Und kein geringerer als Keanu Reeves hat ihn verkündet. Bislang rechneten wir mit einem Erscheinen irgendwann Ende 2020, doch nun steht fest, dass wir doch nicht mehr allzu solange auf das RPG-Epos der Witcher-Macher warten müssen.

Wann erscheint Cyberpunk 2077? Am 16. April 2020. Ein Donnerstag.

Für welche Plattformen erscheint Cyberpunk 2077?

PS4

Xbox One

PC

Wird Cyberpunk 2077 nochmal verschoben? Wir gehen aktuell nicht davon aus. Journalist und Insider Jason Schreier vermutete im Vorfeld, dass CD Projekt während der PK einen 2019-Release für Cyberpunk 2077 ankündigt, den Titel aber aus taktischen Gründen aufs Jahr 2020 verschiebt. Da nun aber ein Release im nächsten Jahr fest steht, scheint sich diese vermutete Taktik zu erübrigen.

Neuer Cyberpunk 2077-Trailer mit viel Dramatik und Action

Zum Release-Termin gibt es natürlich auch einen neuen Trailer, in dem es neue Spielszenen aus Night City zu bestaunen lässt.

Am Ende gibt es eine kleine Überraschung. Keanu Reeves ist Teil des Spiels!

Der als Neo aus Matrix und John Wick bekannte Schauspieler Keanu Reeves hat seine Zusammenarbeit mit CD Projekt verkündet und wird als Charakter in Cyberpunk auftreten.

"Cyberrrrpunk!"

Warum gerade Keanu Reeves? Der Kanadier gilt als Ikone im SciFi-Bereich und wurde insbesondere durch die Matrix-Reihe bekannt. Kein Wunder also, dass CD Projekt ihn für das ScFi-RPG an Bord holte.

Welche Rolle er letztendlich im Spiel übernehmen wird, ist noch unklar. Er taucht am Ende des obigen Trailers auf und meint zum Hauptcharakter V "Wir haben eine Stadt niederzubrennen" - Scheint so, als ob wir in Cyberpunkt unter anderem mit dem Charakter von Reeves gemeinsame Sachen machen.

Das erwartet uns in Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - Screenshots ansehen

Cyberpunk 2077 ist das nächste große Rollenspiel der The Witcher 3-Macher CD Projekt RED. Diesmal verschlägt es uns aber in keine Fantasy-Welt, sondern nach Night City. Eine riesige, lebendige Sci-Fi-Open World.

Das erwartet euch in Sachen Gameplay:

Als selbsterstellter Söldner V schlagen wir uns durch die Großstadt Night City

Cyberpunk ist ein Rollenspiel, kein Shooter

Die Story steht im Fokus und wird in zahlreichen Haupt- und Nebenquests erzählt

In Night City bewegen wir uns zu Fuß oder fahren im Stile von GTA mit dem Auto

Quests sollen komplexer werden als in The Witcher 3 und mehr Freiheiten bieten

Spielerische Freiheiten bei Missionen: Wir können schießen, schleichen oder hacken

Das Spiel findet in der Ego-Perspektive statt - und zwar komplett

Cyberpunk soll nicht weniger Content bieten als The Witcher 3

Alles, was ihr außerdem über Cyberpunk 2077 wissen müsst, findet ihr hier: