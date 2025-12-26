Night City auf der Röhre: Cyberpunk 2077-Fan bringt Spiel auf klassischem CRT-Monitor mit satten 85 Fps zum Laufen

Röhrenmonitore sind vielleicht nicht mehr das Maß aller Dinge, aber einem Cyberpunk 2077-Fan machts das nichts: "KobraKay87" bringt Night City mit 85 Bildern pro Sekunde auf einen klobigen Samsung-Monitor.

Jusuf Hatic
26.12.2025 | 19:14 Uhr

Ein Retro-Fan hat Cyberpunk 2077 auf einem Röhrenmonitor zum Laufen gebracht - die Community feierts. (© PJ Gal-Szabo via Unsplash; CD Projekt Red) Ein Retro-Fan hat Cyberpunk 2077 auf einem Röhrenmonitor zum Laufen gebracht - die Community feiert's. (© PJ Gal-Szabo via Unsplash; CD Projekt Red)

Cyberpunk 2077 hat sich nach einem kontroversen Start zu einem der Spiele gemausert, die Fans immer wieder auf neue Weise entdecken. Während manche Enthusiasten die grafischen Grenzen mit aktiviertem Pathtracing ausloten, gibt es auch einige Retro-Mods, die dem Spiel ein VHS-Flair verleihen.

Im PCMR-Subreddit geht "KobraKay87" einen Schritt weiter und bringt das Spiel von CD Projekt Red auf einen klassischen Röhrenmonitor, bei dem es sich um einen Samsung Syncmaster 1200NF aus den frühen 2000er-Jahren handelt.

Video starten 5:36 Cyberpunk, Final Fantasy 7 Remake und mehr - Trailer zeigt Spiele, die für die Switch 2 kommen

Ein spezieller Adapter ist notwendig

In dem Reddit-Video ist zu sehen, wie KobraKay87 sein Auto geschmeidig durch die Straßen von Night City navigiert und in eine Schießerei gerät - bei flüssigen 85 Bildern pro Sekunde. Die charakteristische Flimmerbewegung der Röhre sorgt dabei für eine Ästhetik, wie ihr sie vielleicht noch aus frühen PlayStation- oder Nintendo-Zeiten kennt.

Das Fundament für dieses Experiment bildet dennoch ein modernes Stück Hardware, denn KobraKay87 betreibt zu diesem Zweck eine Nvidia Geforce RTX 4090 mitsamt AMD Ryzen 7 5800X3D.

  • Der genannten Grafikkarte fehlt aber logischerweise ein Ausgang, um sich direkt mit dem Röhrenmonitor verbinden zu können.
  • Entsprechend musste ein eigener Adapter her, der das DisplayPort-Signal der GPU in VGA umwandelte, was wiederum in den fast 32 Kilogramm schweren Samsung-Monitor passte - ja, der Stereotyp der klobigen Röhre hat einen nachvollziehbaren Ursprung.
Cyberpunk 2077 auf der Steam Machine: So gut läuft der Grafikkracher auf der neuen Konkurrenz für PS5, Switch 2 und Xbox Series S/X
von David Molke
Cyberpunk 2077 auf der Steam Machine: So gut läuft der Grafikkracher auf der neuen Konkurrenz für PS5, Switch 2 und Xbox Series SX

Wie es bei solchen Retro-Experimenten üblich ist, kommen die Kommentare im Sinne von "die guten alten Zeiten" auch hier natürlich in Scharen.

Tatsächlich haben Röhrenmonitore wie der Samsung Syncmaster 1200NF auch heute noch gegenüber modernen Bildschirmen einige Vorteile: Die Reaktionszeit des Displays wird selbst von aktuellen Spitzenmodellen nicht erreicht, wie BlurBusters einst belegte; auch die Farbgenauigkeit kann sich weiterhin absolut sehen lassen.

Hattet ihr einen solchen Röhrenmonitor daheim - oder nutzt ihr heute sogar noch einen?

Night City auf der Röhre: Cyberpunk 2077-Fan bringt Spiel auf klassischem CRT-Monitor mit satten 85 Fps zum Laufen

