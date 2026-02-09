LEGO-Fan geht zum Einkaufen in einen Store und wird überrascht: Mitarbeitende lassen ihn einfach ein Set aufbauen

Das LEGO-Set zeigt eine große, ostasiatische Stadt.

Es gibt sicher viele LEGO-Fans, die schonmal davon geträumt haben, in einem LEGO-Store zu arbeiten und den ganzen Tag Sets fürs Schaufenster und Displays aufzubauen. Mit viel Glück muss man dafür offenbar gar nicht den Job wechseln.

Neues Set direkt im Store aufgebaut

Wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, kann es nämlich offenbar passieren, dass man von den Store-Mitarbeitenden gefragt wird, ob man nicht beim Aufbau neuer Sets helfen will. Das ist zumindest dem Reddit-User "Jealous_Medicine3388" passiert.

In seinem Post erzählt er, dass er Ende 2025 in einen Store gefahren ist, weil er das Gerücht gehört hat, dass einige der für 2026 geplanten Sets schon früher verfügbar wären. Das Gerücht stellte sich allerdings als falsch heraus.

Gelohnt hat sich der Trip aber trotzdem. Einige der Mitarbeitenden waren nämlich gerade dabei, eines der neuen Sets für ein Display aufzubauen und fragten ihn kurzerhand, ob er ihnen nicht dabei helfen möchte.

Am Ende durfte er einen Teil des am 1. Januar 2026 erschienenen Sets "LEGO Ninjago: 15-jähriges Jubiläum der Alten Stadt" aufbauen. Das Set hat insgesamt 4851 Teile und kostet satte 299,99 Euro. Es zeigt einen coolen Querschnitt einer Stadt aus Ninjago mit Palästen und Häusern.

Den Post findet ihr hier:

In den Kommentaren wird darüber gewitzelt, dass er quasi mit Freuden die Arbeit anderer Leute umsonst übernommen hat, insgesamt finden viele User die Geschichte aber ziemlich cool. Und die ist offenbar kein Einzelfall.

Der User "Mayumoogy" erzählt in den Kommentaren nämlich, dass er in seinem Store dabei helfen durfte, den neuen Todesstern aufzubauen. Es kann sich also scheinbar durchaus lohnen, im LEGO-Store freundlich nachzufragen.

Beide Geschichten sind aber natürlich ziemliche Glücksfälle. Auch LEGO-Store-Mitarbeiter*innen dürfen wohl nicht den ganzen Tag nur mit LEGO spielen. Trotzdem ist es ziemlich cool, an so großen und teuren Sets arbeiten zu können, ohne sie kaufen zu müssen.

Was haltet ihr davon? Würdet ihr auch gerne "umsonst" Sets aufbauen?