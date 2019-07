CDPR macht nicht nur ein Cyberpunk 2077-Spiel, sondern gleich drei

CD Projekt RED hat in der Zukunft offenbar viel vor. Denn wer dachte, dass das polnische Studio aktuell nur an Cyberpunk 2077 arbeitet, der hat sich getäuscht. Uns erwarten noch mehr Projekte aus dem von Mike Pondsmith geschaffenen Universum.

CD Projekt RED arbeitet an 3 Cyberpunk-Projekten

Wie der Präsident von CDPR, Adam Kicinski, in einer Pressekonferenz (via Bankier) bekannt gab, ist es mit Cyberpunk 2077 noch nicht getan. Aktuell gibt es drei Teams, die sich mit unterschiedlichen Cyberpunk-Projekten beschäftigen.

Was erwartet uns noch? Neben dem kommenden Blockbuster für PS4, Xbox One und PC arbeitet ein Team nämlich gerade an einem Standalone-Multiplayer-Modus, der kurz nach dem Release von Cyberpunk 2077 aufschlagen soll.

Ein drittes Entwicklerteam werkelt aktuell an einem geheimen AAA-Spiel, das ebenfalls im Cyberpunk-Universum spielt. Laut Vize-Präsident Piotr Nielubowicz soll es sich dabei um ein "wirklich großes und innovatives Projekt" handeln, das im Jahr 2021 auf den Markt kommen soll.

Zusammenfassend erwarten uns in Zukunft also folgende Cyberpunk-Spiele:

Cyberpunk 2077: Release am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC

Ein Standalone-Multiplayer-Spiel: Release kurz nach dem Cyberpunk 2077-Launch

Ein Triple-A-Spiel im Cyberpunk-Universum: Release wahrscheinlich im Jahr 2021

Alle Infos zu Cyberpunk 2077

Gameplay, Open World, Story und mehr

Zwei weitere Teams von CD Projekt RED kümmern sich um Gwent: The Witcher Card Game sowie um ein bisher unangekündigtes Mobile-Spiel von Spokko.

Was ist mit einem neuen The Witcher-Spiel?

Ein weiterer Ableger aus dem Hexer-Universum wurde während der Pressekonferenz hingegen nicht erwähnt. Offenbar stehen momentan alle Weichen auf Cyberpunk.

Doch es gibt Hoffnung für Hexer-Fans: Das Witcher-Franchise soll nämlich definitiv fortgeführt werden. Das verkündete CD Projekt-Chef Adam Kicinski im Sommer des letzten Jahres gegenüber der polnischen Website Bankier. Nur wann wir mit "The Witcher 4" rechnen können, steht eben noch nicht fest.