Aktuell stehen bei den Entwickler von CD Projekt RED alle Weichen auf Cyberpunk 2077 und bei den Ambitionen des Sci-Fi-Rollenspiels scheint das Studio auch nicht viel Raum für andere Projekte zu haben. Doch die wird es natürlich irgendwann geben und wie es aussieht, werden Fans von The Witcher nicht auf ewig der Trilogie hinterhertrauern müssen. Denn das The Witcher-Franchise wird fortgeführt, so viel steht fest.

The Witcher

Geralt-Sprecher wünscht sich Ciri als Heldin des neuen Teils

Diesen Punkt untermauert noch einmal Adam Kicinski, der als CEO bei CD Projekt RED fungiert. Im Gespräch mit der polnischen Website Bankier (via DualShockers) verspricht Kicinski, dass das Studio die Welt von The Witcher nicht verlassen wird. Das heißt allerdings nicht, dass es mit der Geschichte von Geralt weitergeht und wir uns auf The Witcher 4 freuen dürfen.

"Die ersten drei The Witcher-Spiele waren per Definition eine Trilogie, also können wir das nächste Spiel nicht einfach The Witcher 4 nennen. Das heißt natürlich aber nicht, dass wir uns von der Welt von The Witcher abwenden werden, mit der wir über 12 Jahre gearbeitet haben und die Spieler auf der ganzen Welt lieben und uns danach fragen.



'The Witcher' ist eines von zwei Franchises, auf der wir die zukünftigen Aktivitäten der Firma aufbauen werden. Heute kann ich euch allerdings nicht mehr dazu verraten."

Bis die Entwickler sich aber wirklich wieder an neue The Witcher-Geschichten wagen, kann es noch lange dauern. Den Release von Cyberpunk 2077 können wir wohl frühestens Ende 2019 erwarten und selbst dann wird der Titel sicher noch über einen längeren Zeitraum unterstützt und mit neuen Inhalten versorgt.

Aber weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann doch das nächste The Witcher-Spiel. Und wenn es nicht The Witcher 4 sein wird, dann wird es vielleicht ein Spin-off oder gar ein Prequel.

Was wäre euch lieber?