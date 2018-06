CD Projekt REDs neuen RPG Cyberpunk 2077 zeigte sich auf der E3 2018 in einem Render-Trailer, echtes Gameplay gab es für ausgewählte Journalisten aber nur hinter verschlossenen Türen zu sehen.

Viele Stimmen zeigten sich aber begeistert von der gezeigten Demo und lobten unter anderem die beeindruckende Optik. Die hohe Qualität der Demo deutet allerdings nicht auf eine baldige Veröffentlichung des Spiels hin.

Wie CD Projekt-President Adam Kicinski gegenüber dem polnischen Magazin Bankier (via VG247) zu verstehen gibt, befindet sich Cyberpunk momentan noch in der Pre-Alpha. Das auf der E3 2018 gezeigte Demo-Material sei der qualitativ hochwertigste Part des Spiels, den den Macher auf der Messe präsentieren konnte.

CD Projekt RED hat also noch alle Hände voll mit dem Rollenspiel zu tun. Laut Autor Mike Pondsmith müssen wir uns bis zum Release noch einige Jahre gedulden. In einem Interview mit dem Youtuber YongYea gibt er folgendes zu verstehen:

Mike Pondsmith zeichnet für die Pen and Paper-Vorlage Cyberpunk 2020 verantwortlich und arbeitet nun mit am Spiel.

CD Projekt RED hat bereits bestätigt, dass Cyberpunk 2077 definitiv für PS4 und Xbox One erscheint.

Aktuell ist aber dennoch nicht ausgeschlossen, dass das Rollenspiel als Übergangstitel ebenfalls für die PS5 und die nächste Xbox "Scarlett" auf den Markt kommt.

Momentan gehen wir davon aus, dass Cyberpunk 2077 frühestens in zwei Jahren das Licht der Welt erblickt.

