Im letzten Jahr zeigte CD Projekt eine umfangreiche Gameplay-Demo zu Cyberpunk 2077. Seitdem ist es aber wieder still um das kommende RPG der The Witcher-Macher geworden. Wie CD Projekt nun aber auf Twitter bestätigt, werden sie mit Cyberpunk 2077 dieses Jahr definitiv auf der E3 vertreten sein. Und Fans haben jetzt schon hohe Erwartungen.

Fans erwarten neues Gameplay & Release

Im Rahmen der E3 2019 wird CD Projekt RED also definitiv neue Infos zu Cyberpunk 2077 veröffentlichen. So viel können wir jetzt schon sagen. Was uns allerdings genau erwarten könnte, darüber lässt sich bislang nur spekulieren.

Was kann auf der E3 2019 gezeigt werden? Sehr wahrscheinlich ist wohl ein neuer Gameplay-Trailer zu kommenden Sci-Fi-Rollenspiel. Und darüber hinaus?

Viele Fans, die gerade auf Reddit in die Glaskugel schauen, erwarten im Zuge der diesjährigen E3 außerdem einen Release-Termin für Cyberpunk 2077. "Erscheinungsdatum für die E3 bestätigt", ist sich beispielsweise ein User jetzt schon sicher.

Aber kann das sein? Wir gehen aktuell davon aus, dass CD Projekt erst kurz vor dem eigentlichen Erscheinungstermin die Katze aus dem Sack lässt, um uns nicht allzu lang zappeln zu lassen.

Sollte das Spiel tatsächlich eher erscheinen als gedacht, könnten die Macher das Datum vielleicht sogar wirklich zur diesjährigen E3 verkünden. Wie Jason Schreier von Kotaku vermutet, könnten Entlassungen bei GOG die Entwickler dazu nötigen, das Spiel möglichst schnell herauszubringen. Aber hierbei handelt es sich natürlich nur um Spekulationen.

Fest steht hingegen, dass Cyberpunk 2077 definitiv für die PS4 und Xbox One kommen wird. Damit dürfte das Spiel spätestens in zwei Jahren aufschlagen. Laut Sony erscheint die PS5 nämlich nicht vor 2021. Als Cross-Gen-Spiel würde Cyberpunk 2077 damit natürlich dann ebenfalls in Frage kommen.

Immerhin: Im August 2018 berichteten wir davon, dass das RPG jetzt schon von Anfang bis Ende spielbar ist.