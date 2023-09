Cyberpunk 2077: Elon Musk forderte wohl 'bewaffnet' einen Gast-Auftritt beim Entwickler

Elon Musk soll mit einer Waffe beim Cyberpunk 2077-Entwickler CDPR aufgetaucht sein, aber niemanden bedroht haben.

Cyberpunk 2077 bekam ganz frisch ein umfangreiches Update 2.0, die einzige große Story-Erweiterung namens Phantom Liberty folgt die Tage. Passend dazu wurde jetzt in einer Biographie über Elon Musk davon berichtet, wie der Tesla-, Twitter- und SpaceX-Chef versucht haben soll, sich einen Cameo-Auftritt in Cyberpunk 2077 zu sichern: Angeblich hatte er währenddessen auch eine antike Schusswaffe dabei.

Elon Musk soll mit einer Waffe ins CD Projekt Red-Studio spaziert sein

Darum geht's: Der Superreiche Elon Musk ist großer Cyberpunk-Fan. Er forscht aber nicht nur mit seiner Neuralink-Firma an Hirn-Implantaten, die zum Genre passen, sondern hantiert anscheinend auch gerne mit Waffen herum (via PCGamer).

Studio-Besuch mit Schusswaffe: In der neuen Biografie mit dem simplen Namen "Elon Musk" heißt es, ein Besuch von ihm beim Cyberpunk 2077-Entwicklerstudio CD Projekt RED habe die Anwesenden gehörig ins Schwitzen gebracht. Während seine damalige Partnerin Grimes für eine Aufnahme-Session des Charakters Lizzy Wizzy vor Ort war, sei der Tesla-Chef mit einer antiken Steinschloss-Pistole ebenfalls dort aufgetaucht.

"Bewaffnet, aber nicht gefährlich": Angeblich soll Elon Musk niemanden dort mit dieser Waffe bedroht haben. Wieso er sie aber überhaupt dabei hatte und was er damit wollte, bleibt unklar. Angeblich sei es bei seinem Besuch vor allem darum gegangen, dass er sich einen Cameo-Auftritt im Spiel gewünscht habe.

Laut der Biografie soll Elon Musk selbst einige Parallelen zwischen seiner Neuralink-Forschung und den Cyberware-Implantaten im Spiel gesehen haben – was seinen Enthusiasmus für einen Cameo-Auftritt offenbar angetrieben hat. Was der Tesla-Chef zur Questreihe mit den wild gewordenen, selbstfahrenden Autos sagt, ist hingegen nicht überliefert.

Cameo-Auftritt in Cyberpunk 2077? So richtig klar ist auch nach wie vor nicht, ob diese Aktion erfolgreich war. Es gab zumindest eine Person im Konzerner-Anfang des Spiels, die angeblich Elon Musk nachempfunden war (via: The Escapist). Aber die wurde mit dem neuen Update auf 2.0 jetzt auch so abgeändert, dass sie definitiv keine Ähnlichkeit zu Elon Musk mehr hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr zu Cyberpunk 2077 gibt es in diesen GamePro-Beiträgen hier:

Wann kommen 2.0 und Phantom Liberty? Das große Cyberpunk 2077-Update 2.0 ist bereits gestern veröffentlicht worden. Es krempelt das ganze Skill-System, die Gegner-KI, Polizei im Spiel, Fahrzeugkämpfe und noch einiges mehr um. Der Story-DLC Phantom Liberty erscheint hingegen erst am 26. September, also nächste Woche.

Findet ihr, dass die Figur in Cyberpunk 2077 vor dem Update wie Elon Musk ausgesehen hat? Glaubt ihr, das sollte ein Cameo sein?