Cyberpunk 2077: Grafik, HDR, Steuerung – Diese Einstellungen solltet ihr unbedingt für Phantom Liberty ändern

Mit unseren Einstellungen verpasst ihr Cyberpunk 2077 ein ordentliches Upgrade.

Cyberpunk 2077 ist dank häufiger Updates seit Jahren ein Dauerbrenner. Mit dem riesigen Update auf Version 2.0 und der Story-Erweiterung Phantom Liberty wird aber noch einmal gehörig nachgelegt.

Nun sollte wirklich jeder Sci-Fi-Fan wenigstens ein Mal in der verchromten Protzkarre nach Night City gebrettert sein! Wie ihr dabei das Beste auf dem Shooter-Rollenspiel herausholt, verraten wir euch in diesen Einstellungskategorien:

Grafikmodus

Unsere Empfehlung: Performance

Grundsätzlich unterscheiden sich die Grafikmodi auf der Xbox Series X und PS5 in folgenden Leistungsdaten:

Ray-Tracing: 30 fps bei 1440p; mit Ray-Tracing-Effekten

Performance: 60 fps bei durchschnittlich 1728p; ohne Ray-Tracing-Effekte

Auf der Xbox Series S sind es (zusätzlich zu verringerten Grafikdetails wie Weitsicht und Texturen) hingegen:

Qualität: 30 fps bei durchschnittlich 1200p; ohne Ray-Tracing-Effekte

Performance: 60 fps bei durchschnittlich 900p; ohne Ray-Tracing-Effekte

Wir empfehlen auf allen drei Plattformen ganz klar den Leistungsmodus, da ihr Cyberpunk 2077 zum Großteil in der Ego-Perspektive bestreitet und diese deutlich von einem flüssigeren Spielgefühl profitiert.

Framerate-Einbrüche sind aber leider immer wieder zu beobachten und verlassen auch hin und wieder das Fenster, in dem sie von modernen Fernsehern (via variabler Bildfrequenzen, kurz VRR) kaschiert werden.

Abstürze auf 50 bis 55 sind regelmäßig beim Spielen zu beobachten. (Bild: PS5)

Dennoch schneidet der Leistungsmodus unserer Ansicht nach klar besser als die Ray-Tracing-Alternative ab. Deren niedrige Framerate von 30 Bildern pro Sekunde fühlt sich nämlich trotz verhältnismäßig seltener Frame Drops sehr ruckelig an.

Immerhin: Der Ray-Tracing-Modus gibt nahezu durchweg stabile 30 fps aus. (Bild: PS5)

Eine Aktivierung der Bewegungsunschärfe, die den Eindruck flüssigerer Bewegungen erweckt, ist daher unserer Ansicht nach Grundvoraussetzung für den 30 fps-Modus, dabei verwischt die Bildausgabe jedoch extrem stark.

Die aufwendig berechneten Schatten, die mithilfe der präzisen Lichtstrahlentechnik Ray-Tracing erzeugt werden, kommen also viel weniger zur Geltung. Und das ist nach dem Upgrade auf Version 2.0 durchaus schade, da die Silhouetten von Häusern, Säulen und Stühlen der Spielwelt deutlich mehr Authentizität verleihen.

Performance Ray-Tracing

In unserem Vergleich haben wir uns umfangreich mit Ray-Tracing in Cyberpunk 2.0 beschäftigt:

HDR

Unsere Empfehlungen: Tone Mapping (an eurem Fernseher): HGiG Modus (im Spiel): HDR 10 PQ Maximale Helligkeit (HDR-Einstellungen im Spiel): Entsprechend eures Fernsehers Tone Mapping (HDR-Einstellungen im Spiel): 1.10 Papierweiß (HDR-Einstellungen im Spiel): 160



Cyberpunk 2077 nutzt weder die Systemeinstellungen der PS5, noch die der Xbox Series X|S, um HDR darzustellen. Ihr müsst also selbstständig nachjustieren. Und das ist zum Teil auch nötig, da die standardmäßige HDR-Ausgabe zum Teil sehr blass wirken kann.

Um HDR präzise einzustellen, aktiviert ihr im Spiel HDR10 PQ und drückt dann auf den linken Stick (auf der PS5 also L3). Dann kommt ihr in ein erweitertes Menü mit:

Maximale Helligkeit: Hier müsste ihr die sogenannte Peak Brightness eures Fernsehers eingeben. Solltet ihr sie nicht kennen, könnt ihr die Messungen der Test-Seite RTINGS (unter HDR Brightness und dann Peak 10% Window) oder die häufig unpräziseren Angaben des Herstellers zu Rate ziehen.



Ein LG C3 kommt dann beispielsweise auf 810 cd/m² beziehungsweise 810 Nits (die Einheiten können nach Belieben verwendet werden), die ihr in Cyberpunk 2077 festlegen müsst.

Tone Mapping (Mitte): Mit dieser Einstellung beeinflusst ihr die maximale Helligkeit sowie den Schwarzwert. Je höher ihr dabei geht, desto mehr Details erkennt ihr an schattigen Orten, aber dann wirkt die Bildausgabe auch verwaschen. Zwischen 1.00 und 1.30 erwies sich für uns als ideal.

Mit dieser Einstellung beeinflusst ihr die maximale Helligkeit sowie den Schwarzwert. Je höher ihr dabei geht, desto mehr Details erkennt ihr an schattigen Orten, aber dann wirkt die Bildausgabe auch verwaschen. Zwischen und erwies sich für uns als ideal. Papierweiß: Hierüber legt ihr die Helligkeit der Nutzeroberfläche und der Menüs fest. Wir haben uns für einen Kompromiss aus Erkennbarkeit und Immersion entschieden, viel niedriger als 160 würden wir nicht gehen, da das HUD ab 150 Nits auffällig dunkel wird. Über 180 brennt die Oberfäche hingegen viel zu hell.

Habt ihr die passenden Einstellungen für euch gefunden, ist Cyberpunk 2077 ein absoluter Hochgenuss für HDR-Fans!

Die Lichtstimmungen in Cyberpunk 2077 sind mit gut eingestelltem HDR wirklich exzellent!

Grafik

Filmkörnung

Unsere Empfehlung: Aus

Im Gegensatz zu vielen anderen Titeln, in denen das durch den Körnungseffekt erzeugte Bildrauschen dezent ausfällt, ist es in Cyberpunk 2077 überdeutlich zu erkennen. Insbesondere an hellen Bildelementen wie dem Himmel. Sieht das schön aus? Unserer Ansicht nach auf gar keinen Fall! Aus damit!

Filmkörnung an Filmkörnung aus

Chromatische Aberration

Unsere Empfehlung: Aus

Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich ein Linseneffekt am äußeren Bildschirmrand, der für eine leichte Verzerrung, einen Schmiereffekt und Farbverschiebungen sorgt. Entscheidet selbst, ob ihr das cool findet, wir sind davon nicht allzu angetan:

Schärfentiefe

Unsere Empfehlung: Aus

Die Schärfentiefe zeichnet den Hintergrund weich, sobald ihr in den Dialog mit einem NPC tretet. Dadurch könnt ihr euch leichter auf euren Gesprächspartner konzentrieren, der Effekt vermatscht jedoch arg den Hintergrund. Wir tendieren also dazu, die Schärfentiefe auszuschalten.

Schärfentiefe aus Schärfentiefe an

Blendeneffekte

Unsere Empfehlung: Aus

Aktiviert ihr die Blendeneffekte, werden helle Lichtquellen in der Kamera des Spiels gebrochen. Das passt eigentlich ziemlich gut zum Neon-Gewitter in Night City, etwa, wenn ihr gerade bei Nacht über die Straßen der Millionenstadt saust:

Blendeneffekte Aus Blendeneffekte An

An Stellen, die von kleineren, weniger leuchtintensiven Lichtquellen (wie Getränkeautomaten oder Leuchtstoffröhren) angestrahlt werden, entsteht allerdings ein nerviges Flackern, weshalb wir uns für eine Deaktivierung entschieden haben.

Bewegungsunschärfe

Unsere Empfehlung: Aus (Performance), An (Ray-Tracing)

Beim Motion Blur wird es in Cyberpunk 2077 ein wenig kompliziert. Zwar wird die Bewegungsunschärfe für jedes einzelne Bildelement abhängig von der Distanz zur Kamera und der Bewegungsrichtung berechnet, der Effekt ist jedoch extrem stark, weshalb wir im Leistungsmodus dazu abraten.

Selbst langsame Drehungen lösen eine heftige Unschärfe aus, immerhin aber nicht bei den Personen im Vordergrund.

Im Ray-Tracing-Modus mit 30 Bildern pro Sekunde hilft die Bewegungsunschärfe jedoch dabei, die ruckelige Bildausgabe zu kaschieren. Sogar ziemlich deutlich. In gleichem Umfang leidet aber auch die Bildklarheit, eine eindeutige Empfehlung können wir also nicht aussprechen.

Bei aktiviertem Ray-Tracing gilt am ehesten die Faustregel: Sollten eure Augen nicht negativ auf die niedrige Framerate reagieren, könnt ihr Bewegungsunschärfe ausgeschaltet lassen. Falls doch, dann probiert es ruhig einmal mit Motion Blur.

Steuerung

Allgemein

Unsere Empfehlungen: Adaptive Trigger (nur PS5): Aus Innere Nullzone: 0.07 Äußere Nullzone: 1



Die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers haben wir deaktiviert, da der Widerstand, der einen echten Abzug simulieren soll, ganz schön heftig ausfällt. So heftig, dass er zu vielen Fehlschüssen und Erschöpfungserscheinungen geführt hat.

Bei der äußeren Nullzone (Englisch: Deadzone) sind wir auf das Maximum gegangen, um mit dem Analog-Stick einen größeren Radius abzudecken, bei der inneren Nullzone dagegen ein paar Zähler nach unten, um präzisere Eingaben machen zu können.

Auf 0.00 solltet ihr jedoch nicht runter, da dann jede noch so kleine Stick-Neigung als Kamerabewegung verarbeitet wird.

Pistolen sind besonders empfindlich beim Zielen.

First-Person-Kamera (Controller)

Unsere Empfehlungen: Horizontale Empfindlichkeit: 21 Vertikale Empfindlichkeit: 12 Erweiterte Optionen: An Reaktionskurve: Empfohlen Horizontaler Rotationsbonus: 0 Vertikaler Rotationsbonus: 0 Horizontaler Rotationsbonus (ADS): 0.10 Vertikaler Rotationsbonus (ADS): 0



Im Gegensatz zu anderen Shootern aus der Ego-Perspektive fühlt sich Cyberpunk 2077 ganz schön hakelig an. Das hat mit verschiedenen Rotationsbeschleunigern zu tun, die wir für eine höhere Präzision abgeschaltet haben.

Third-Person-Kamera (Controller)

Unsere Empfehlungen: Horizontale Empfindlichkeit: 21 Vertikale Empfindlichkeit: 12 Reaktionskurve: Empfohlen



Drehungen bei der Autofahrt sind ganz schön lahm, wir haben ihnen also einen kleinen Boost verpasst, um auf einem Level mit anderen Open World-Spielen wie GTA 5 zu sein.

Gameplay

Zielhilfe

Unsere Empfehlung: Aus oder Leicht (mit Ziel erfassen)

Bei mehreren Feinden bleibt der Ziel-Assist von Cyberpunk 2077 gern einmal an einzelnen Individuen hängen, außerdem verschluckt die Hilfe immer wieder ein paar Eingaben, kann also eure Präzision negativ beeinflussen. Wir haben sie deshalb ausgeschaltet.

Gegen mehrere Feinde ins Duell zu gehen, stellt das Kampfsystem von Cyberpunk 2077 auf die Probe.

Könnt ihr jedoch nicht auf die Unterstützung verzichten, dann raten wir euch dazu, sie auf Leicht zu stellen und mit Ziel erfassen zu nutzen. Dann klebt das Fadenkreuz auf eurem Ziel, sofern ihr es dauerhaft anvisiert, bleibt aber nicht automatisch an anderen Gegnern hängen.

Zusätzliche Kamerabewegungen

Unsere Empfehlung: Aus oder Reduziert

Hauptfigur Vs Kopfbewegungen können beim Sprinten und Laufen ganz schön heftig an der Kamera rütteln. Reagiert ihr empfindlich darauf, solltet ihr die Option unbedingt ausschalten oder zumindest das Wanken des Bildausschnitts reduzieren.

Ansonsten ergeht es euch vielleicht so wie mir:

Schwenken der Waffe

Unsere Empfehlung: Auf Kamera

Während die Option "Auf Waffe" ausschließlich eure Knarre zum Wanken bringt, überträgt sich die Bewegung bei "Auf Kamera" auch auf die Spielkamera. Damit können die Abweichungen besser ausgeglichen werden und euer Schießeisen verzieht nicht mehr so stark.

Cross-Plattform-Speichern einschalten

Unsere Empfehlung: An

Selbst, wenn ihr Cyberpunk 2077 aktuell nur auf einem System spielt, ist eine zusätzliche Absicherung in Form eines Cloud-Speicherstandes keine schlechte Wahl. Steigt ihr dann doch einmal auf den PC oder eine andere Konsole um, habt ihr euer Save Game direkt parat. Man weiß ja nie! Notwendig ist jedoch die Erstellung eines GOG-Accounts, über den CD Projekt RED die Spielstände verwaltet.

Interface

Schadenszahlen über dem Ziel

Unsere Empfehlung: Angesammelt

Aktiviert ihr diese Einstellung, werden die Schadenszahlen eines getroffenen Ziels direkt darüber addiert. Ballert ihr also gerade auf mehrere Gangster, bleibt durchgängig klar, wen ihr gerade wie schwer getroffen habt. Außerdem vermischen sich die Schadenanzeigen nicht so stark.

Zentraler Fixpunkt

Unsere Empfehlung: An

Das Aufheben kleiner Gegenstände vom Boden kann ohne einen zentralen Punkt sehr mühsam sein. Dahingehend hilft die Fixpunkt-Option enorm – selbst winzige Snack-Tüten in einem vollgestopften Regal sollten dann keine Hürde mehr darstellen.

Habt ihr noch Tipps für Phantom Liberty und Cyberpunk 2.0?

Da wir uns für die DLC-Erweiterung Phantom Liberty und den 2.0-Patch ganz frisch an Cyberpunk 2077 gewagt haben, sollten die von uns getroffenen Einstellungen dauerhaft Bestand haben. Zumal keine weiteren Story-Erweiterungen mehr geplant sind.

An Cyberpunk 2077 hat sich in den letzten Wochen und Tagen also einiges getan und vielleicht konnten wir euch mit unserem Einstellungs-Guide noch eine zusätzliche Hilfestellung geben.

Oder verwendet ihr ein ganz anderes Setup? Lasst uns gern wissen, wie der Sci-Fi-Shooter für euch am besten spielbar ist!