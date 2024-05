Endlich fertig: Nach mehr als 10 Jahren arbeitet jetzt niemand mehr an Cyberpunk 2077, sagt CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 war viele Jahre in der Entwicklung – auch noch nach der Veröffentlichung.

Cyberpunk 2077 hat Entwicklerstudio CD Projekt RED über 10 Jahre lang beschäftigt. Das ist selbst für aktuelle Blockbuster-Titel richtig viel, aber angesichts der Geschichte des Spiels kein Wunder. Jetzt ist es aber offiziell an der Zeit, Abschied zu nehmen. In den heiligen Hallen wird aktuell nicht mehr aktiv Spiel gearbeitet, es ist also endlich fertig und bekommt allem Anschein nach auch keine Updates mehr.

Bei CD Projekt RED arbeitet nach all den Jahren niemand mehr an Cyberpunk 2077

Turbulente Geschichte: Cyberpunk 2077 wurde ziemlich früh angekündigt und erlebte einen lang anhaltenden, heftigen Hype. Dann wurde das Spiel aber immer wieder verschoben (selbst nachdem der Goldstatus verkündet wurde) und erschien in einem überaus desolaten Zustand. Vor allem auf PS4 und Xbox One war das Ganze kein Spaß.

Redemption Arc: Nachdem Sony Cyberpunk 2077 deswegen sogar aus dem PlayStation Store kicken musste und eine beispiellose Umtausch-Aktion angeleiert wurde, hat es eine ganze Weile gedauert, bis der Titel endlich in dem Zustand war, der versprochen wurde. Zumindest auf PS5 und Xbox Series S/X sowie dem PC. Die Last Gen-Konsolen blieben größtenteils hinter den Erwartungen zurück.

Updates und DLC: Mit dem 1.5-Update ging es aufwärts und der Phantom Liberty-DLC brachte dann nochmal frischen Wind ins Spiel. Nach und nach konnte sich Cyberpunk 2077 auch in anfangs vernachlässigten Bereichen noch zu einem beliebten Titel mausern.

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Jetzt ist es vorbei: Nach dreieinhalb Jahren, die CD Projekt RED sogar noch nach dem ursprünglichen Launch an Cyberpunk 2077 geschraubt hat, arbeitet jetzt niemand mehr an dem Titel. Das bedeutet wohl auch, dass uns keine kleineren Patches mehr erwarten.

Das geht aus einem Finanzbericht von CDPR hervor (via IGN). Während Ende Februar immerhin noch 17 Menschen mit der Arbeit an Cyberpunk 2077 beschäftigt waren, fehlt der Titel auf der entsprechenden Folie für den 30. April 2024 komplett. Nach der ganzen zeit werkelt jetzt wirklich niemand mehr an dem Titel.

Was kommt als nächstes? Das Entwicklerstudio hat gleich eine ganze Menge Spiele in der Pipeline. Die meisten Angestellten arbeiten aktuell am nächsten Witcher-Titel mit dem bisherigen Code-Namen Polaris (insgesamt 407). Dann gibt es da aber natürlich auch noch Orion, Sirius, Hadar, geteilte Services wie Qualitätssicherung und ominöse "andere Projekte". Soll heißen: Der Fokus liegt aktuell ganz klar auf dem nächsten Witcher-Spiel, zu dem ihr oberhalb dieser Zeilen mehr lesen könnt.

Was erhofft ihr euch vom nächsten CD Projekt RED-Spiel im Witcher-Universum im Vergleich zu Cyberpunk 2077?