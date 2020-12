Cyberpunk 2077-Glitch lässt euch schnell viel Geld verdienen

Ihr spielt Cyberpunk 2077 und braucht Geld für neue Cyberware? Kein Problem, hier findet ihr die Anleitung zum Space Oddity-Infinite Money-Glitch. Der erlaubt es euch, innerhalb kürzester Zeit extrem viele Eddies einzustreichen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier.

Mit diesem Nebenjob in Cyberpunk 2077 bekommt ihr unendlich viel Geld

Wer sich Autos oder teure Cyberware beim Ripperdoc leisten will, aber keine Zeit hat, um Nebenaktivitäten zu grinden, kann sich mit Hilfe dieses Glitches innerhalb kürzester Zeit ein richtiges Vermögen erwirtschaften.

So funktioniert's: Dazu müsst ihr eine Nebenquest namens Space Oddity erledigen. Am Schluss könnt ihr ein bestimmtes Gemälde verkaufen, das euch eine stolze Summe einbringt. Kurioserweise könnt ihr es aber für viel weniger Geld zurückkaufen und dann für denselben hohen Preis erneut verkaufen.

Begebt euch nach Rancho Coronado im Santo Domingo-Bezirk.

Sucht dort nach einer Tankstelle, an der einige Obdachlose wohnen.

Hier könnt ihr die Nebenmission starten, indem ihr euch dem Tisch nähert.

Verhandelt mit den Männern (ihr braucht Körper-Level 7) oder erledigt sie.

Hackt den Laptop auf dem Tisch (ab Intelligenzwert 10) oder findet den Leichnam an dem Ort, den euch die anderen verraten haben, um durch Scannen den Laptop-Code zu erhalten.

Folgt anschließend dem Questmarker zu einem Ort, an dem sieben Soldaten warten.

Erledigt die Soldaten und schnappt euch das Gemälde aus der Kapsel.

Verkauft das Bild an der nächsten Dropbox und streicht 4.000 Eddies ein.

Kauft euch das Gemälde für nur 5 Eddies direkt wieder zurück.

Verkauft es erneut für 4.000 und wiederholt das, so oft ihr wollt.

Dabei kann dieses Video helfen:

Link zum YouTube-Inhalt

Falls ihr den Unendlich Geld-Glitch ausprobieren wollt, müsst ihr euch eventuell beeilen. Möglicherweise wird dieser wohl kaum so geplante Glitch irgendwann aus dem Spiel gepatcht. Allerdings hat CD Projekt RED wohl auch andere, dringlichere Probleme, die gelöst werden müssen:

Wenn ihr stattdessen eher an den Waffen in Cyberpunk 2077 interessiert seid, werdet ihr in diesem Gamepro-Guide zu den besten legendären Waffen fündig.

Nutzt ihr solche Glitches in Spielen oder zerstört das eure Immersion? Wie verdient ihr am meisten Geld in Cyberpunk 2077?