Cyberpunk 2077: Jetzt zum halben Preis für PS4 + PS5 im PlayStation Store kaufen

Cyberpunk 2077 ist das neue Angebot der Woche für PS4 und PS5 im PlayStation Store. Das Action-Rollenspiel von CD Projekt (The Witcher) bekommt ihr jetzt zum halben Preis und somit für 24,99€ statt 49,99€. Der Deal läuft noch bis 1 Uhr morgens am 9. Februar. Hier findet ihr ihn:

Wie gut ist Cyberpunk 2077?

Stark verbessert auf PS5: Cyberpunk 2077 musste zum Release aufgrund seines unfertigen Zustandes eine Menge Kritik einstecken. Inzwischen wurde aber vieles verbessert. Zumindest in der Anfang 2022 erschienenen PS5-Version ist es nun endlich der Rollenspielhit geworden, den wir uns von Anfang an gewünscht hätten. Hier läuft Cyberpunk 2077 jetzt deutlich flüssiger und bietet zudem neue grafische Details sowie die Wahl zwischen einem Performance- und einem Raytracing-Modus. Außerdem fallen die Ladezeiten deutlich niedriger aus.

Cyberpunk 2077 - 1.000 kleine Änderungen - eine große Wirkung!

Erwachsene Geschichten: Inhaltlich war Cyberpunk 2077 auch in seiner Release-Version schon stark, allen Bugs zum Trotz. Das Action-RPG entführt uns in eine düstere, futuristische Großstadt, in der kriminelle Banden und skrupellose Konzerne die Straßen beherrschen. Wie schon die Witcher-Spiele baut dabei auch Cyberpunk 2077 vor allem durch seine tollen Quests, die schonungslose, erwachsene Geschichten erzählen, eine dichte Atmosphäre auf.

Spielerische Freiheit: Oftmals stehen dabei ganz verschiedene Wege offen, um die Missionen zu lösen. Stellenweise könnt ihr Cyberpunk 2077 daher wie einen First Person Shooter spielen. Viele Probleme lassen sich aber eleganter lösen als durch rohe Gewalt, beispielsweise durch Hacking, Schleichen oder durch überzeugende Argumente in den Dialogen. Dabei solltet ihr stets auch im Auge behalten, dass eure Entscheidungen deutliche Auswirkungen auf den Ausgang von Quests und den Verlauf der Handlung haben können.

Mehr über Cyberpunk 2077 und all seine Stärken und Schwächen, sowohl in der PS4- als auch in der PS5-Version, könnt ihr in unserem ausführlichen Test erfahren:

