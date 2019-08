Die Entwickler des Sci-Fi-Rollenspiels Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, haben für die nächste Woche einen weiteren Gameplay-Stream angekündigt. Darin wird es knapp 15 Minuten neue Spielszenen zu sehen geben.

Für gc-Besucher nicht so neu: Wer die Cyberpunk-Demo im Publikumsbereich der gamescom gesehen hat, dürfte das Gameplay dagegen nicht als "neu" empfinden, denn es wird sich zu großen Teilen um dieselben Inhalte handeln, die auch in Köln auf der Messe gezeigt wurden.

Mit dem Stream kommen also auch all diejenigen in den Genuss der Spielszenen, die es nicht auf die Messe geschafft haben.

Dann geht's los: Der Gameplay-Stream startet am 30. August 2019 um 20 Uhr deutscher Zeit und wird auf dem offiziellen CD Projekt Red-Twitch-Kanal sowie auf Mixer übertragen.

Cyberpunk 2077

