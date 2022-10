Cyberpunk 2077: Diese PC-Mod macht euch zum Cyberpsycho wie in Edgerunners

In Cyberpunk 2077 gibt es zwar durchaus einige Cyberpsychos, aber wir können selbst keiner werden. In der Pen and Paper-Vorlage funktioniert das allerdings und dank einer PC-Mod besteht jetzt auch im Spiel die Möglichkeit dazu. Sofern ihr eure Menschlichkeit durch zu viel Cyberware aufs Spiel setzen wollt, könnt ihr jetzt so richtig durchstarten – ganz wie in der Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners.

Cyberpunk 2077-Fan baut Möglichkeit ein, zum Cyberpsycho zu werden

Neue Mod führt Menschlichkeit ein: Der Cyberpunk-Fan und Modder DJKovrik hat eine Mod für Cyberpunk 2077 entwickelt, mit der wir zum Cyberpsycho werden können. Das funktioniert über einen neuen Charakterwert namens Menschlichkeit oder Humanity. Wer die Shadowrun-Spiele oder das Pen and Paper-Original gespielt hat, kennt das Prinzip. Je mehr ihr euren Körper durch Cyberware modifiziert, desto mehr verliert ihr eure Menschlichkeit. Wenn sie irgendwann den Wert 0 erreicht, werdet ihr zum Cyberpsycho.

Was ist ein Cyberpsycho? Dabei handelt es sich um einen Menschen, der an der sogenannten Cyberpsychose erkrankt ist. Ihr richtet weniger kritischen Schaden an und leidet unter starken visuellen Glitches sowie Bildstörungen, aber dafür regeneriert ihr schneller Lebensenergie, bewegt euch schneller und habt einen höheren Rüstungswert.

Wie das im Detail abläuft und was es alles so mit sich bringt, könnt ihr euch in der Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners ansehen. Die erzählt eine Geschichte, in der unter anderem auch das eine große Rolle spielt. Schaut euch hier den Trailer dazu an:

Ihr könnt auch gegensteuern: Wer keinen Bock auf die nervigen Nebeneffekte hat, kann sich auch haufenweise Neuroblocker ins System hauen. Die neue Art von Injektoren werden mit der Mod ebenfalls eingeführt und entfernen die negativen Nebeneffekte des Menschlichkeits-Verlusts. Auch der Punkte-Verlust wird vorübergehend aufgehalten. Ihr könnt sie bei Ripperdocs kaufen oder selbst craften.

Wie geht das mit der Mod? Zunächst einmal funktionieren Mods in Cyberpunk 2077 bisher generell nur am PC. Ihr könnt euch die Cyberpsycho-Mod dann aber hier über Nexusmods herunterladen und findet dort in der Beschreibung auch eine Anleitung zur Installation.

Wollt ihr die Mod ausprobieren? Findet ihr die Idee als Ergänzung gut?