Cyberpunk 2077-Spieler entdeckt seltenen Move: V kann sich richtig ordentlich hinpacken und das ist der Grund

Tja, so würde ich auch gucken, wenn ich den ach so coolen Helden von Night City sehe, wie er volle Kanne stolpert.

In Cyberpunk 2077 kann euch alles mögliche passieren. Ihr könnt zum Beispiel auch richtig doll stolpern und einfach ordentlich hinfallen. Das passt zwar nicht gerade zum Bild eines coolen Night City-Söldners, der die ganze Stadt auf Trab hält, aber kann trotzdem so ablaufen, ob ihr wollt oder nicht. Sollte euch dieses Schicksal ereilen, seid ihr wahrscheinlich auch noch selbst Schuld daran.

Cyberpunk 2077-Fans amüsieren sich über einen der seltensten Moves des Spiels: V fällt hin

Darum geht's: Cyberpunk 2077 wurde schon vor drei Jahren veröffentlicht und immer noch entdecken einige Fans Dinge im Spiel, die für viele von ihnen komplett neu sind. Das muss auch gar nicht unbedingt an Update 2.0 oder dem DLC Phantom Liberty liegen, sondern kann eine echte Kleinigkeit wie Stolpern und Hinfallen sein.

11:52 Neue Quests, neues Gameplay, neues Spiel? - Cyberpunk 2.0 & Phantom Liberty

V legt sich richtig hin: In diesem Video hier werdet ihr gleich den Haupt-Protagonisten von Cyberpunk 2077 in seinem oder ihrem wohl uncoolsten Moment aller Zeiten sehen. Was ein ganz normaler Spaziergang durch Night City werden sollte, wurde zu einem ziemlich peinlichen Sturz vor den Augen einiger Zeugen:

Einfach aus dem Nichts: Das Kuriose dabei ist natürlich, dass es zunächst erst einmal keinen Grund dafür zu geben scheint, dass V hier so stolpert und stürzt. Es gab eigentlich kein Hindernis, keinen Angriff, keinen Autounfall oder irgendetwas in der Richtung.

Stattdessen sieht es eben ganz danach aus, als habe sich V dieses Missgeschick hier selbst zuzuschreiben.

Was ist der Grund? Höchstwahrscheinlich liegt es an den Skills und der Charakter-Punkteverteilung. Dieser V hier hat nämlich nur sehr wenige Punkte in Reflexe und Cool gesteckt. Weil die allermeisten Spieler*innen aber in der Regel mehr als 4 Reflex-Punkte haben dürften, kennt diesen zweifelhaften Move wohl auch so gut wie niemand.

Die Fans amüsieren sich: In den Kommentaren gibt es natürlich haufenweise belustigte Reaktionen auf das Debakel. Schon allein die Vorstellung, dass V mit wenig Reflexe-, aber mehr Cool-Punkten zum Beispiel direkt nach dem Hinfallen Liegestützen machen würde, ist extrem witzig. Andere Stimmen vermuten, dass die Polizei hier Murmeln ausgestreut haben muss.

Seid ihr in Cyberpunk 2077 schon einmal einfach so hingefallen? Wie sieht eure Punkteverteilung aus, vernachlässigt ihr bestimmte Werte?