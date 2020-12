Laut Adam Kicinski, CEO von CD Projekt Red, handelt es sich beim Multiplayer von Cyberpunk 2077 nicht um einen Modus. Das sei ein Begriff, der nicht zu dem passt, woran die Entwickler arbeiten. Stattdessen dürfen die Fans ein eigenständiges Produkt erwarten.

Kicinski erklärt:

"Also, wir nennen es nicht Modus. Es ist eine separate, eigenständige Produktion, eine große Produktion. Wir betrachten sie als ein eigenständiges Produkt."

Bekommen wir ein Cyberpunk-MMORPG?

Was kommt da auf uns zu? Damit wissen wir aber noch immer nicht, was genau wir zu erwarten haben. Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember und wird ein reines Single-Player-Action-RPG. Der Multiplayer soll nun also auch ein eigenständiges Spiel werden. Doch was könnte uns hier erwarten?

Bekommen wir ein MMORPG im Cyberpunk-Universum, in dem wir gemeinsam mit Hunderten oder Tausenden Spielern Abenteuer erleben?

Erwartet uns etwas in der Richtung von Red Dead Online? Eine offene Spielwelt, in der sich aber nur eine begrenzte Anzahl von Spielern pro Server tummeln?

Wir es eher etwas, das in Richtung von GTA Online geht? Missionen, die ihr dann in der Stadt annehmt und dabei auf andere Spieler trefft, die denselben Auftrag erledigen wollen?

Es scheint sich jedenfalls um etwas Größeres zu handeln, wenn CD Projekt Red nun ein eigenständiges Multiplayer-Spiel zu Cyberpunk veröffentlicht. Laut dem Studio müssen wir uns aber noch bis ins erste Quartal 2021 gedulden, bevor wir mehr zu diesem spannenden Projekt erfahren.

