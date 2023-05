Ob CD Projekt über diese Verewigung wohl lachen kann?

Der desaströse Release von Cyberpunk 2077 Ende 2020 dürfte vielen Fans noch gut im Gedächtnis sein. So groß die Erwartungen damals waren, so groß war auch die Enttäuschung als das Spiel besonders auf Last Gen-Konsolen mit massiven Problemen zu kämpfen hatte. Das führte sogar so weit, dass Sony Cyberpunk vorübergehend aus dem Store nahm.

Inzwischen gehört das der Vergangenheit an, Entwickler CD Projekt Red hat fleißig mit Patches ausgebessert, sodass viele Fans mit dem Titel inzwischen sehr glücklich sind. Aber ganz so schnell wird das Launch-Debakel wohl nicht vergessen werden, besonders wenn es nach einem Museum in Brooklyn geht.

Dort hat Cyberpunk 2077 nämlich eine eigene Erwähnung bekommen – allerdings dürfte das eine zweifelhafte Ehre sein, denn es handelt sich um das Museum der Enttäuschungen.

Der Launch von Cyberpunk 2077 wurde in einem Fail-Museum verewigt

Das Museum of Failure ist eine Ausstellung, in der gescheiterte Produkte, Innovationen und Services vorgestellt werden. Ein Fan hat beim Besuch aber auch eine eher ungewöhnliche Nennung gefunden und sie auf Reddit geteilt. Neben dem DeLorean, fettfreien Chips oder auch dem Taco Phone – einer Mischung aus Smartphone und Handheld-Konsole von Nokia – hat nämlich auch Cyberpunk 2077 einen Platz bekommen.

Obwohl der Titel finanziell dennoch erfolgreich ist, wird hier besonders der vorausgegangene Hype und der enttäuschende Launch thematisiert. So heißt es auf der entsprechenden Tafel in der Ausstellung:

"Traurigerweise hat der massive Hype zu massiver Enttäuschung geführt. Das Spiel war nicht annähernd so spektakulär wie erwaretet. Es war voller Bugs und Glitches inklusive winziger Bäume, die den Boden von Gebäuden bedecken, Panzern die aus dem Himmel fallen und Charakteren, die ohne Hosen stehend Motorrad fahren. Obwohl es uns faierweise nicht wundern würde, wenn letzteres 2077 tatsächlich Realität wird, wenn man bedenkt, wie die Welt sich entwickelt."

Dabei bekommt Cyberpunk auch in mehreren Kategorien eine Wertung und wird zwar für Innovation und Design mit je sechs Punkten (vermutlich von 10) bewertet, erhält dafür aber für die Implementierung nur eine eins. Die "Fail-O-Meter"-Gesamtwertung? Eine sieben.

Nicht mehr der aktuelle Zustand

Glücklicherweise gehören diese Zustände im Spiel der Vergangenheit an. Inzwischen hat Cyberpunk 2077 auch für PC ein beeindruckendes Raytracing-Update bekommen und kann mit Mods fast schon lächerlich gut aussehen.

Und mit dem nächsten DLC bekommt das RPG bald auch schon seine große Story-Erweiterung. Alles, was wir zu Phantom Liberty wissen, haben wir euch hier zusammengefasst:

Weitere Spiele im Museum der Enttäuschungen

Cyberpunk 2077 ist übrigens nicht das einzige Spiel, das einen Ehrenplatz in der Ausstellung bekommen hat. Bei dem Foto handelt es sich nämlich um einen Ausschitt einer augenscheinlich größeren Liste. Zu sehen ist etwa auch das E.T.-Spiel für den Atari, das 1982 in fünfeinhalb Wochen zusammengeschustert wurde und Atari damals 536 Millionen US-Doller Verlust einbrachte – dagegen kommt Cyberpunk 2077 sogar noch glimpflich weg.

Findet ihr den Platz von Cyberpunk 2077 in der Ausstellung gerechtfertigt?