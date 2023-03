Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Alle Infos zur großen Story-Erweiterung

Phantom Liberty ist das erste und einzige Addon zu Cyberpunk 2077.

Mit Cyberpunk 2077: Phantom Liberty will CD Projekt in den kommenden Monaten das Hauptspiel um ein großes Addon erweitern. Damit ihr stets auf dem aktuellen Stand seid, was die erste und auch einzige Story-Erweiterung anbelangt, wollen wir für euch hier im Artikel alle offiziellen Fakten zusammenfassen.

Wann erscheint Phantom Liberty?

Ein exakter Release-Termin wurde bislang noch nicht bekanntgegeben. Laut CD Projekt soll Phantom Liberty jedoch noch 2023 erscheinen.

Für welche Plattformen erscheint Phantom Liberty?

Die Erweiterung könnt ihr auf PS5, Xbox Series X/S und PC spielen. Ursprünglich war Phantom Liberty auch für Google Stadia angekündigt, Googles Streaming-Dienst wurde jedoch im Januar 2023 eingestellt.

Erscheint das Addon noch für PS4 und Xbox One? Hier haben wir leider schlechte Neuigkeiten für euch. Wie bereits manch Update-Inhalt für Cyberpunk 2077-Patch 1.5 und Patch 1.6, wird auch das Addon nicht mehr für die Last-Gen entwickelt.

Den neusten Trailer zu Phantom Liberty könnt ihr euch hier anschauen:

1:32 Hier könnt ihr euch den neusten Trailer zum Story-DLC anschauen.

Was kostet Phantom Liberty?

Im Gegensatz zu den kostenlosen DLCs, die es in den jüngsten Updates ins Action-RPG geschafft haben, müsst ihr das Addon separat kaufen. Der Preis ist bislang noch nicht bekannt.

Zum Vergleich: Die beiden Erweiterungen für The Witcher 3 kosteten zum Release 9,99 Euro (Hearts of Stone) und 19,99 Euro (Blood and Wine).

Was ist bereits über die Geschichte bekannt?

Bekannt ist, dass wir erneut in die Rolle von Hauptcharakter V schlüpfen und einen Spionage-Auftrag für die Regierung (NUSA) erledigen sollen. Politische Machtspiele sind Kern der Handlung von Phantom Liberty. Auch Johnny Silverhand (Keanu Reeves) wird wie bereits im Hauptspiel einen wichtigen Part in der Erweiterung einnehmen.

Davon ab, bekommen wir es mit einem frischen Cast an Charakteren zu tun, von denen wir zwei bereits kennenlernen durften:

Solomon Reed (Idris Elba): Ein verbündeter FIA-Agent der Regierung

Ash (Sasha Grey): Moderiert den neuen Radiosender 89.7 Growl FM

Wo spielt Phantom Liberty? Erneut in Night City. Die Handlung soll jedoch in einem neuen Stadtteil spielen, bei dem es sich wohl um die Pacifica Combat Zone handelt, zu der auch das Gebiet Dogtown gehört.

Hier haben wir noch den Ankündigungstrailer für euch:

0:58 Mit diesem Trailer wurde Phantom Liberty im September 2022 angekündigt.

Welche Inhalte sind noch neu?

Wie CD Projekt auf der offiziellen Homepage verrät, werden mit dem Addon neue Fertigkeiten, neue Waffen und auch neue Cyberware für V ins Spiel kommen. Im Trailer konnten wir zudem sehen, dass für die Mantis-Klingen ein neuer Finisher freigeschaltet wird.

Wie geht es mit Cyberpunk 2077 nach dem Addon weiter?

Phantom Liberty wird entgegen erster Ankündigungen das einzige Addon für Cyberpunk 2077 bleiben. Danach ist mit der Reihe allerdings noch nicht Schluss, denn wie wir bereits wissen, wird unter dem Codenamen "Orion" an einer Fortsetzung des Open World-Spiels gearbeitet.

Freut ihr euch schon auf Phantom Liberty oder habt ihr mit Cyberpunk 2077 bereits abgeschlossen?