Cyberpunk 2077 - Alle Infos zum RPG-System: Charaktere, Skills & Waffen

Cyberpunk 2077 ist eins der am meisten erwarteten Spiele der letzten Jahre. Bevor es am 19. November endlich soweit ist, gibt es jetzt in regelmäßigen Abständen Livestreams mit neuen Informationen. Das hat CD Projekt RED beim zweiten Night City Wire gezeigt.

Alle Infos aus dem Stream im Überblick

Während des Streams wurde der Fokus auf die folgenden drei Themen gelegt:

Lifepaths: So könnt ihr euch im Spiel entscheiden

Bei Cyberpunk 2077 habt ihr nicht einen vorgegebenen Weg durch das Spiel, sondern entscheidet selbst, wie dieser sein soll. Dafür gibt es die drei sogenannten Lifepaths:

Corpo : Ihr seid Teil der Probleme in Night City und merkt, dass es nicht der richtige Weg ist, weiter für die Firmen zu arbeiten.

: Ihr seid Teil der Probleme in Night City und merkt, dass es nicht der richtige Weg ist, weiter für die Firmen zu arbeiten. Nomade : Ihr seid ein Außenseiter und lebt außerhalb von Night City. Aus bisher unbekannten Gründen, müsst ihr ein neues Leben in der Stadt starten.

: Ihr seid ein Außenseiter und lebt außerhalb von Night City. Aus bisher unbekannten Gründen, müsst ihr ein neues Leben in der Stadt starten. Street Kid: Ihr startet im Bezirk Heywood und seid direkt im Krieg der Banden verwickelt.

Von Sekunde 1 an wichtig: Bereits im Prolog wird eure Entscheidung einen großen Einfluss haben. Denn je nachdem welchen Weg ihr nehmt, habt ihr nicht nur einen anderen Start sondern auch andere Dialog-Optionen mit bestimmten NPCs im weiteren Verlauf. Wie genau sich diese auswirken, könnt ihr hier nachlesen:

7 2 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 angespielt: So unterschiedlich verlaufen die drei Prologe

Wie ist es später: Als Beispiel wurde im Livestream auch gezeigt, wie sich der Lifepath später auswirken kann. So wird es in manchen Missionen zum Beispiel je nach Wahl neue Dialogoptionen geben. Ein Corpo weiß zum Beispiel, wer hochrangige Mitarbeiter sind, Nomaden haben Ahnung über manche Gangs, während Street Kids alles über illegale Substanzen wissen.

Das sind die Werkzeuge der Zerstörung

Um Konflikte in Cyberpunk 2077 zu lösen, werdet ihr öfters auch mal Waffen nutzen müssen. Dafür gibt es insgesamt drei unterschiedliche Schusswaffen:

Tech

Power

Smart

Wie genau sich die Waffentypen unterscheiden, zeigen wir euch hier:

12 0 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 - Mit diesen 3 Waffentypen ballert ihr euch durch Night City

RPG-Elemente beim Schießen: Da Cyberpunk 2077 kein Ego-Shooter im Herzen ist, zieht sich das auch beim Kampf durch. Je länger ihr Waffen nutzt, umso besser werden diese – also so wie bereits aus anderen Rollenspielen wie Skyrim bekannt.

So findet ihr Waffen: Die einzelnen Waffen können zwar auch gekauft werden aber die besten findet ihr durch Loot in Kisten oder beim Durchsuchen von getöteten Gegnern. Diese können verschiedene Seltenheitsgrade haben, wie "gewöhnlich", "selten" oder "legendär".

Daneben gibt es noch weitere Waffentypen, zum Beispiel für den Nahkampf. Jedoch wurden im heutigen Stream nur die Schusswaffen gezeigt.

Diese Band macht die Musik für Keanu Reeves

Innerhalb der Welt von Cyberpunk 2077 gibt es eine Band namens Samurai. Diese wird angeleitet vom Sänger Johnny Silverhand, der von Keanu Reeves gespielt wird.

Im Night City Wire wurde darüber gesprochen, wer wirklich hinter Samurai steckt. Denn eigentlich sind die Songs von der schwedischen Punk-Rock-Band Refused geschrieben und eingesungen.

Dieser Artikel befindet sich noch in Bearbeitung und wird fortlaufend mit neuen Infos aktualisiert.

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PS4, Xbox One. Danach soll auch noch ein kostenloses Update für PlayStation 5 und Xbox Series X kommen.

Wie fandet ihr die heutige Night City Wire-Episode? Freut ihr euch weiterhin auf Cyberpunk 2077 oder habt ihr euch schon am Spiel satt gesehen?