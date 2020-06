Cyberpunk 2077: Gameplay-Stream aufgrund U.S.-Proteste verschoben

Aufgrund der aktuellen Proteste in den USA wird der für den 12. Juni geplante Night City Wire-Stream verschoben. Hier wollte Entwickler CD Projekt Red ursprünglich neues Gameplay zu Cyberpunk 2077 zeigen. Wie die Entwickler via Twitter bekanntgaben, verschiebt sich das Event auf Ende Juni.

Wann ist der Ersatztermin: 25. Juni

Das Statement zur Absage wurde am Mittwochabend über den offiziellen Twitterkanal von Cyberpunk 2077 kommuniziert. Hier die Aussagen im Wortlaut:

Am Ende des Statements positioniert sich CD Projekt Red klar gegen Rassismus:

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.