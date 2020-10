Cyberpunk 2077 wurde nochmal verschoben & nein, das ist kein Scherz

Paukenschlag am Dienstag Abend. Entwickler CD Projekt Red hat angekündigt, das Open World-Rollenspiel Cyberpunk 2077 erneut zu verschieben. Der bisherige Release-Termin, war der 10. November, den das Studio aber offenbar nicht halten kann.

Welches ist der neue Release-Termin? Cyberpunk 2077 erscheint jetzt am 10. Dezember 2020, also drei Wochen später als geplant.

Was sind die Gründe für die erneute Verschiebung?

In einem Statement auf Twitter äußerten sich Adam Badowski und Marcin Iwinski zu der Verschiebung. So müssten nun wegen des Next Gen-Launches von PS5 und Xbox Series X/S insgesamt 9 Versionen des Spiels vorbereitet und getestet werden. Dies könne für den avisierten 19. November offenbar nicht gehalten werden, weswegen nun die Verschiebung erfolgte.

Kurios: Das Spiel hatte schon den Gold-Status

Die erneute Verschiebung kommt sehr überraschend, weil CD Projekt Red nach dem letztem Aufschub bereits versprochen hatte, Cyberpunk 2077 nicht noch einmal zu verschieben.

Vor ein paar Wochen wurde sogar der Gold-Status des Spiels bekannt, die Entwicklung war also bereits finalisiert und abgeschlossen, weswegen eigentlich alles für den Launch im November bereit gewesen wäre. Auch darauf gehen die Entwickler in ihrem Statement ein. Gold-Status würde bedeuten, dass sämtlicher Content enthalten ist, aber nicht, dass nicht noch Qualitätsanpassungen erfolgen könnten. Dies werde in den zusätzlichen drei Wochen passieren, die Anpassungen dann mit einem Day-0-Patch bereit gestellt.

Bleibt abzuwarten - und zu hoffen - dass der 10. Dezember jetzt wirklich der finale Release für Cyberpunk 2077 ist.