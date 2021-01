Cyberpunk 2077: NPCs stolpern andauernd übereinander & es ist großartig

In Cyberpunk 2077 gibt es zwar vor allem jede Menge Bugs und Glitches, aber auch einige beeindruckende Details. Wie zum Beispiel, dass NPCs auch stolpern können. Was allerdings anscheinend so häufig vorkommt, dass sich viele Fans nicht nur prächtig amüsieren, sondern sich auch fragen, ob das eigentlich so sein soll. Gepaart mit der eher rudimentären KI der Gegner kommt es zu kurios-wilden Szenen.

So sieht es aus, wenn Gegner in Cyberpunk 2077 stolpern

NPCs packen sich hin: Wenn ihr Cyberpunk 2077 gespielt habt, kennt ihr solche Szenen vielleicht. Da stürmt ein bis an die Zähne bewaffneter, hochstufiger Cyber-Psycho auf euch zu, kommt dann aber leider ins Straucheln und packt sich ordentlich aufs Maul. Dummerweise lag einer seiner Kollegen vor ihm auf dem Boden und er hat ihn übersehen.

So kann das aussehen:

Link zum Reddit-Inhalt

Reaktionen sind vielfältig: Selbstverständlich fallen die Reaktionen auf das schon sehr witzig anzuschauende Schauspiel unterschiedlich aus. Die meisten Cyberpunk 2077-Spieler*innen lachen sich in den Kommentaren über diese und ähnliche Szenen einfach nur kaputt. Es entbehrt eben nicht einer gewissen Komik, wenn bedrohliche Gegner einfach stolpern und mit ordentlich Schmackes auf Beton-Pfeiler knallen.

Bug oder Feature?

Diese Art der unfreiwilligen Ausfallschritte kommt offenbar überraschend oft in Cyberpunk 2077 vor. Das passiert so oft, dass sich einige Fans im Netz darüber beklagen. Ihrer Meinung nach wirkt es nicht besonders glaubwürdig, vor allem bei hochstufigen Gegnern, die jede Menge Upgrades haben oder Hauptfiguren wie Judy und dann an solchen Kleinigkeiten scheitern. Manche Fans lieben das Detail aber auch und finden es realistisch.

Stolperfallen ausnutzen: Viele berichten auch, dass die Anfälligkeit zu stolpern schamlos ausgenutzt werden kann. Ideal wäre zum Beispiel, wenn ihr unterhalb einer Treppe auf eine Menge heranstürmende Feinde wartet, die dann nach und nach alle übereinander stolpern, sobald der erste dort tot umgefallen ist.

Die Macher von Cyberpunk 2077 sind aktuell wohl vor allem damit beschäftigt, das Spiel auf PS4 und Xbox One einigermaßen fehlerfrei zum Laufen zu bekommen. Das sollen zwei Patches regeln, die bis Ende Februar ausgerollt werden sollen. Währenddessen gibt es in São Paulo auch noch Ärger wegen illegaler Werbung.

Ist euch das Stolpern auch schon aufgefallen? Findet ihr, es kommt zu häufig vor und glaubt ihr, das soll so sein?