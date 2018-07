Auf der E3 2018 bekamen ausgewählte Pressevertreter die Gelegenheit, sich eine umfangreiche Gameplay-Präsentation von Cyberpunk 2077 anzuschauen. Seitdem gibt es zwar viele Berichte zur E3-Demo, doch selbst ein Auge auf das Gameplay zu werfen ist weiterhin nicht möglich. Und das wird vielleicht auch noch ein bisschen so bleiben, sagt zumindest Mike Pondsmith, seines Zeichens Erfinder der Brettspielvorlage von Cyberpunk 2077.

Im Gespräch mit IGN zeigt sich Pondsmith besorgt, ob Fans die Geduld aufbringen können, bis die Entwickler von CD Projekt RED ihre Pläne umgesetzt haben.

"Wir haben so viel Zeug, das wir machen wollen und es wird Zeit brauchen, das alles zu tun. Und ich hoffe, dass uns die Fans die Zeit geben werden, die wir dafür benötigen. [...]



Das Spiel, das wir bis jetzt haben, ist ziemlich nah an dem dran, was ich allein in der Besenkammer gebaut hätte. Ich schaue mir die Sachen im Spiel an und denke mir: 'Oh mein Gott, das ist perfekt. Das ist einfach nur perfekt.' Aber um diese Art der Perfektion zu erreichen, braucht es Zeit."