Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Idris Elbas Solomon Reed arbeitet undercover als Türsteher und ihr könnt ihn in der Rolle sehen

In der Cyberpunk 2077-Erweiterung Phantom Liberty treffen wir auf Idris Elba als Solomon Reed.

Idris Elba spielt im Cyberpunk 2077-DLC Phantom Liberty den Geheimagenten Solomon Reed. Dem können wir aber nicht nur im Rahmen der vorgesehenen Story-Mission begegnen, sondern auch schon vorher, einfach so mitten in Night City. Allerdings undercover: Wie Solomon Reed irgendwann selbst erwähnt, arbeitet er in einem ganz normalen Job als Türsteher und der ist tatsächlich an einer Clubtür anzutreffen.

Darum geht's: Der Geheimagent und Schläfer der New United States of America hat seinen Türsteher-Job aber nicht einfach nur als Tarnung (immerhin lebt er laut eigenen Angaben schon seit vielen Jahren undercover), sondern auch, um einfach ein bisschen Geld zu verdienen.

Diesen normalen Alltags-Job erwähnt Solomon Reed in einer Story-Mission aus dem neuen Cyberpunk-DLC: Sein Manager ruft ihn an und fragt, ob er eine zusätzliche Schicht übernehmen kann. Dass wir ihn in dieser Rolle tatsächlich auch antreffen können, zählt zu den vielen kleinen Details, die Cyberpunk 2077 so cool und spannend machen.

Wo arbeitet er als Türsteher? Im Electric orgasm, der Bar von Dino Dinovic. Wenn ihr euch im Nachtleben von Night City herumtreibt, könnt ihr Solomon Reed hier finden. Allerdings sieht er wirklich sehr undercover aus, komplett mit Sonnenbrille und Schirmmütze. Dazu ein unauffälliges weißes Hemd und fertig (via: IGN).

Doppelt cooles Easter-Egg: Der Solomon Reed-Schauspieler Idris Elba war im echten Leben tatsächlich ebenfalls mal ein Rausschmeißer und Türsteher. Er soll in New York City vor gut zwanzig Jahren die Tür bei einem Comedy Club auf dem Broadway gemacht haben. Damals habe er laut eigenen Aussagen nebenher auch noch Gras verkauft, mittlerweile verdingt er sich neben dem Schauspielern auch noch als Musiker und DJ (via: PageSix).

Cyberpunk 2077 wurde vor rund drei Jahren veröffentlicht und hatte einen schweren Start. Jetzt wurde mit dem Update 2.0 aber endlich der Status erreicht, den das Spiel im Idealfall schon zum Release gehabt hätte. Zusätzlich könnt ihr jetzt die erste und einzige große Story-Erweiterung Phantom Liberty spielen, in der ihr neben Keanu Reeves auch auf Idris Elba stoßt.

Habt ihr Solomon Reed auch schon in seinem Undercover-Job erkannt? Was haltet ihr von dem Detail und konntet ihr schon ähnliches entdecken?