Bekommt Cyberpunk 2077 einen PS5 Pro-Patch? Das sagt CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 würde mit einem PS5 Pro-Patch wahrscheinlich noch besser laufen und aussehen.

Die PS5 Pro ist da und viele Spiele erhalten Updates, um auf der Midgen-Konsole eine noch bessere Grafik und höhere Framerate rauszuholen. Das würde sich natürlich auch für das seit jeher sehr hardwarehungrige Cyberpunk 2077 anbieten und die Fans hoffen dementsprechend darauf, so einen PS5 Pro-Patch zu bekommen. Jetzt gibt es erstmals eine offizielle Aussage des Entwicklerstudios CD Projekt RED dazu.

Cyberpunk 2077: CD Projekt RED plant aktuell keinen PS5 Pro-Patch

Darum geht's: Auf dem PC zählt Cyberpunk 2077 dank Pathtracing mit allem Drum und Dran zu den hübschesten Spielen überhaupt. Auf den Konsolen wie PS5 und Xbox Series S/X sieht die Sache etwas anders aus. Da wäre also noch Luft nach oben und die PS5 Pro würde zumindest ein bisschen mehr Raytracing- und Grafik-Power bieten, um den Titel in einem schickeren Glanz erstrahlen zu lassen. Ein PS5 Pro-Patch liegt da also nahe.

3:28 Cyberpunk 2077 - Der Cinematic Trailer zu Phantom Liberty sieht fantastisch aus

Autoplay

Kein PS5 Pro-Patch geplant: Unter einem Beitrag auf Twitter wurde das Entwicklerstudio nun noch einmal direkt danach gefragt, ob Fans darauf hoffen können, das Spiel auf der PS5 Pro mit einem offiziellen Patch in schönerer Grafik oder mit mehr Bildern pro Sekunde zocken zu können. Die Antwort fällt allerdings ziemlich ernüchternd aus:

"Wir haben aktuell keine Pläne für einen PS5 Pro-Patch."

We currently have no plans for PS5 Pro patch — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 20, 2024

Pläne können sich ändern: Das klingt zwar ziemlich final, muss aber natürlich nicht heißen, dass nicht vielleicht doch irgendwann nochmal so ein Patch nachgeschoben wird. Aktuell wird jedenfalls nicht daran gearbeitet und so schnell wird sich das wohl auch nicht ändern. Aber wer weiß schon, was die Zukunft bringt?

Cyberpunk 2077 profitiert wahrscheinlich auch ohne offiziellen PS5 Pro-Patch von dem Hardware-Upgrade der neuesten Sony-Konsole. Zumindest ein bisschen dürfte sich das schon bemerkbar machen. Die Unterschiede fallen nur eben nicht so groß aus, wie es mit einem richtigen Update des Entwicklerstudios möglich wäre.

Was macht CD Projekt RED aktuell? Die Arbeiten an Cyberpunk 2077 wurden offiziell abgeschlossen. Stattdessen werkeln die Macher*innen des Rollenspiels schon seit Längerem an ihren neuen Titeln. Insgesamt sind mindestens vier Spiele in der Mache, als nächstes dürfte aber ein Witcher-Titel erscheinen. Dabei handelt es sich nicht um The Witcher 4, sondern den Beginn einer neuen Trilogie innerhalb des Witcher-Universums.

Wie findet ihr es, dass wohl erstmal kein PS5 Pro-Patch für Cyberpunk 2077 erscheint? Was würdet ihr euch von so einem Update besonders wünschen?