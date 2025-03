Cyberpunk 2077 mit RTX 5090 und Path Tracing ist ein echter Grafik-Traum und kaum mehr von der Realität zu unterscheiden

Einfach nur wunderschön!

Nein, hinter dem unteren Video versteckt sich keine fancy Auto-Werbung, die uns einen Porsche schmackhaft machen will, sondern CD Projekt REDs Open World-Hit Cyberpunk 2077.



Dank Path Tracing (quasi einer verbesserten Variante von Ray Tracing) und der Power der brandneuen Geforce RTX 5090 sieht das Night City-Abenteuer so realistisch aus, dass wir uns die Augen reiben und uns mehrmals in Erinnerung rufen müssen, dass es sich hierbei immer noch um ein Videospiel handelt.

Cyberpunk 2077 lässt dank RTX 5090 die Herzen aller Hardware-Fans höher schlagen

Das Video stammt vom YouTube-Kanal DubStepZz und sorgt auch in der Kommentarsektion für offene Münder: "Dadurch fühlt sich mein Monitor an, als würde ich durch mein Fenster schauen. Das sieht so echt aus", schreibt ein User. Doch seht selbst:

Die im Video stolz präsentierten Visuals stammen von einer Grafik-Mod von "DubStepZz". Wer sie herunterladen will, wird auf einen kostenpflichtigen Patreon-Post des Erstellers verwiesen. Bedenkt aber, dass entsprechend leistungsstarke Hardware nötig ist, um ähnliche Ergebnisse erzielen zu können.

Nach Angaben des Erstellers läuft das Action-RPG im Video in 4K und nutzt die Power der brandneuen Geforce RTX 5090, die von Nvidias neuer Blackwell-Architektur profitieren soll und zum Marktstart für saftige 2.329 Euro (UVP) zu haben ist.

Weil die Lagerbestände aktuell aber erschöpft sind, ist das Teil aktuell nur zu Wucherpreisen, beginnend ab 3.700 Euro, zu finden. Wenn euch die Grafikkarte interessiert, dann können wir euch den RTX 5090-Test von den Tech-Expert*innen der GameStar ans Herz legen.

Apropos Cyberpunk, wie geht's in Zukunft weiter?

Mit "Orion" arbeitet CDPR aktuell an einem Sequel zu Cyberpunk 2077, das erstmals 2022 offiziell bestätigt wurde, aber noch keinen Release-Termin hat. Wahrscheinlich müssen wir uns hier noch einige Jahre gedulden. Alle Infos zum Sequel findet ihr der hier verlinkten Übersicht:

Cyberpunk 2077 hat Anfang Januar 2025 zudem ein überraschendes Update erhalten, obwohl CD Projekt RED in der Vergangenheit bereits mehrmals beteuert hatte, das Spiel sei abgeschlossen und erhalte keine neuen Inhalte mehr. Weitere Updates für das Night City-Abenteuer sind also nicht ausgeschlossen, weil der Entwickler offenbar doch nicht die Finger von Cyberpunk 2077 lassen kann.

Was sagt ihr zum Video?