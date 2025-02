Cyberpunk 2077: Fortsetzung soll in wichtigem Open World-Detail neue Maßstäbe setzen

Das nächste Cyberpunk 2077 soll in einem Aspekt richtig realistisch werden.

Während CD Projekt RED in Europa fleißig an The Witcher 4 arbeitet, wird in den US-amerikanischen Büros schon an einem Sequel zu Cyberpunk 2077 gewerkelt. Das trägt derzeit den Codenamen "Orion" und die Entwickler*innen haben bisher kaum Infos verraten.

Schon im vergangenen Jahr hatten wir über eine Stellenausschreibung berichtet, die eine lebendigere Open-World versprach. Eine neue Job-Anzeige verrät jetzt möglicherweise mehr zu den geplanten Inhalten im neuen RPG.

Realistischere Menschenmengen in Night City

Stellenausschreibungen sind natürlich nicht zwangsläufig ein Abbild dessen, was das fertige Spiel am Ende bieten wird. Sie können aber Hinweise darauf liefern, welche Ziele das jeweilige Studio verfolgt und welche Maßstäbe dabei angepeilt werden. Und im Fall vom neuen Cyberpunk 2077 sind die offenbar ziemlich hoch.

Das ist ausgeschrieben: Gesucht wird laut der neuen Ausschreibung ein "Lead Encounter Designer" für das Team in Boston. Die Person soll mit mehreren Departements zusammenarbeiten, um jegliche Gameplay-Encounter zu verbessern.

4:12 Cyberpunk 2077-Brettspiel: Ausführlicher Trailer verrät Details zum Gameplay

Mehr Infos liefern dann die täglichen Aufgaben, die auf die jeweilige Person zukommen. Unter anderem heißt es da:

"Arbeiten Sie eng mit dem Systemdesign-Team zusammen, um das realistischste und reaktivste Crowd-System zu entwickeln, das es bisher in einem Spiel gab."

Was das genau bedeuten könnte, ist allerdings unklar. Möglicherweise sollen Spieler*innen wie in Red Dead Redemption 2 alle NPCs ansprechen können oder die Passanten in großen Menschenmengen sollen realistischer auf die Aktionen der Hauptfigur reagieren. Beispielsweise, wenn sie sich hindurchdrängelt.

Cyberpunk 2077 schaffte es zwar immer wieder, die Open World sehr lebendig und organisch wirken zu lassen, aber gerade bei den Reaktionen der NPCs gibt es andere Spiele, die das deutlich besser hinbekommen.

Gerade der Straßenverkehr wirkte im Vergleich etwa zum deutlich älteren GTA 5 häufig enttäuschend und es ist gut möglich, dass das in diesem Jahr erscheinende GTA 6 nochmal eine ordentliche Schippe draufpackt. Das Vorhaben von CD Projekt RED ist also durchaus ambitioniert.

Dennoch ist es gut zu sehen, dass die Entwickler*innen hohe Ansprüche an das Cyberpunk-Sequel stellen und erkannt haben, wo die Schwächen des ersten Teils lagen.

Was denkt ihr darüber? Wünscht ihr euch für das nächste Cyberpunk eine lebendigere Open World oder wäre euch ein linearer Ansatz lieber?