In Cyberpunk 2 aka Orion wird es scheinbar lebendiger zugehen.

Nach vielen Jahren der Wiedergutmachung hat CD Projekt Red Cyberpunk 2077 nun hinter sich gelassen. Dass heißt aber nicht, dass die Entwickler*innen das Franchise nun erleichtert hinter sich lassen. Sie arbeiten bereits an einer Fortsetzung, die es direkt besser machen soll.

Eine ungefähre Vorstellung von Cyberpunk Orion (so der aktuelle Arbeitstitel) haben durch den Vorgänger schon, ein paar neue Stellenausschreibungen lassen das Bild nun noch etwas klarer werden. Eine große Hoffnung ist die sinnvolle Weiterentwicklung der Open World.

Cyberpunk 2 soll durch mehr Open World-Events lebendiger werden

Arbeitet man sich durch die vielen neuen Stellenausschreibungen von CD Projekt Red, lassen sich einige interessante Formulierungen finden. Während dadurch einige erste Vermutungen quasi bestätigt werden, verraten sie uns auch, wo CD Projekt Red mit der Fortsetzung hin will.

So soll es wenig überraschend wieder Rollenspiel-Elemente, interaktive Dialoge und in der Welt verteilte Dokumente geben. Der Mix aus geskripteten Gameplay-Szenen sowie interaktiven Zwischensequenzen scheint auch beibehalten zu werden, so wie der Einsatz von Motion-Capture.

Spannender sind da das Crafting-System und geplante Open World-Events. Ganz neu sind Events in Night City nicht, immerhin konnten wir in CP 2077 schon der Polizei unter die Arme greifen. Da wir jedoch wissen, dass CD Projekt Red Cyberpunk so weiterentwickeln will, wie sie es bereits bei der Witcher-Reihe gemacht haben, dürfen wir hier sicherlich mehr erwarten.

Sprich: Sie wollen sich gezielt auf die Schwachstellen des ersten Teils konzentrieren und hier abliefern. Erste Bemühungen in dieser Richtung gab es schon im DLC Phantom Liberty, etwa mit den Frachtlieferungen, über die wir nebenbei gestolpert sind.

Wie weit ist CP Orion in der Entwicklung?

Da der polnische Entwickler erst Ende letzten Jahres Cyberpunk 2077 abgeschlossen hat, ist Orion gerade erst in die Vorproduktion gestartet.

Darauf lassen auch die vielen neuen Stellenausschreibungen für gleich mehrere Führungspositionen schließen. Die frühe Ankündigung von Cyberpunk Orion im Oktober 2022 diente eher dazu, neue Mitarbeiter*innen anzuwerben, bevor es überhaupt richtig losgeht.

Wir werden demnach noch einige Jahre warten müssen, bis wir überhaupt etwas handfestes vom Nachfolger zu sehen bekommen.

Spekulationen, die mit Vorsicht genossen werden (sollten)

Wie immer müssen selbst solche durch Stellenausschreibungen angedeuteten Features mit Vorsicht genossen werden. Bestätigt ist davon bislang nichts.

Die Community scheint sich dem – vor allem nach dem Debakel von Cyberpunk 2077 – aber mehr als bewusst zu sein. In den Kommentaren auf Reddit wird sich weniger über diese Leaks im Speziellen unterhalten, sondern viel mehr darüber amüsiert, dass man erst einmal abwarten sollte.

Von "Oh nein, es geht wieder los, lol" bis hin zu "Ich kann es kaum erwarten, in 20 Jahren das vollständig gepatchte und funktionsreiche Spiel zu haben", scheint der (wenn auch nicht böswillig gemeinte) Spott stark durch. Einige lassen sich sogar über Reddit mit "Erinnere mich in 8 Jahren" einen Timer einstellen, damit sie, wenn es soweit ist, schauen können, was es nun ins finale Spiel geschafft hat und was nicht.