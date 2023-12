Cyberpunk 2077: Stellt euch mit eurer Romanze unbedingt gemeinsam vor einen Spiegel!

Update 2.1 bringt neue Interaktionen mit Vs Romanzen.

Ab sofort könnt ihr euch das Cyberpunk 2077-Update 2.1 für PS5, Xbox Series X/S und den PC herunterladen. Der frische Content-Patch bringt abermals etliche neue Features in die düstere Welt von Night City, unter anderem dürfen sich alle Romantiker*innen unter euch über neue Interaktionen mit Judy, Panam, River und Co. freuen – und eine davon haut sogar richtig rein (sorry für den schlechten Wortwitz).

Die Patchnotes mit allen Änderungen und Neuerungen findet ihr übrigens hier:

Das passiert, wenn ihr euch vor den Spiegel stellt

Eine von den neuen Interaktionen findet beispielsweise vorm Spiegel statt. Stellt euch einfach mal davor und schaut, was passiert! (Achtung, Spoiler natürlich):

Wie aktiviere ich die neuen Interaktionen mit den Romanzen? V kann nun Dates in seine/ihre Wohnungen einladen. Diese Interaktionen sind endlos wiederholbar. Sie sind verfügbar, sobald ihr die Romanzen mit den entsprechenden Charakteren (Judy, Panam, River und Kerry) freigeschaltet habt.

Wenn ihr Update 2.1 heruntergeladen habt, solltet ihr eine Textnachricht von eurem Herzblatt bekommen, das liebend gerne in eurer Bude übernachten will. Danach wählt ihr eine von euren Apartments aus, in dem ihr Zeit verbringen wollt, und fertig. Ihr startet euer Date.

Mit 2.1 erschient laut CD Projekt RED übrigens der letzte große Content-Patch für Cyberpunk 2077, das Spiel sei damit also endgültig fertig. Allerdings behauptete der polnische Entwickler das bereits nach Update 2.0, weitere überraschende neue Inhalte für das Action-RPG sind also nicht ausgeschlossen.

Aktuell arbeitet CD Projekt RED übrigens an einem Sequel zu Cyberpunk 2077, das den Arbeitstitel "Orion" trägt.

Wie findet ihr die neuen Interaktionen mit Vs Romanzen und welche Charaktere aus Night City würdet ihr euch als zusätzliche Liebhaber*innen für V wünschen?