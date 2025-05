Cyberpunk 2077 kommt komplett auf Cartridge für Switch 2 und CD Projekt hat die beste Antwort darauf, warum das so ist: "Spieler wollen Game Key Cards!"

Cyberpunk 2077 sowie die Erweiterung Phantom Liberty erscheinen zum Launch als Ultimate Edition für die Nintendo Switch 2.

Es wirkt auf den ersten Blick kaum zu glauben, ist aber so: Das zum Switch 2-Launch erscheinende Open World-Abenteuer Cyberpunk 2077 passt auf eine 64 GB große Nintendo Switch 2-Cartridge. Heißt: Ihr legt das Spiel ein und könnt euren Night City-Trip direkt beginnen.

Dem gegenüber stehen die neuen Game Key Cards. Ihr kauft das Spiel hier zwar in der physischen Version, allerdings enthält diese spezielle neue Cartridge lediglich einen Schlüssel für das jeweilige Switch 2-Spiel und ihr müsst einen großen Download starten, bevor ihr mit dem Spielen loslegen könnt. Laut CD Projekt wünscht sich gerade die Nintendo-Community genau das allerdings nicht.

Die Nintendo-Community erwartet klassische Game Cards, sagt CD Projekt RED

Von dem Konzept der Game Key Cards hat sich das polnische Entwicklerstudio bei Cyberpunk 2077 verabschiedet, die komplette Ultimate Edition passt auf eine Switch 2-Cartridge und fertig. Das gilt übrigens nicht nur für das Basis-Spiel, sondern auch die Erweiterung Phantom Liberty.

3:28 Cyberpunk 2077 - Der Cinematic Trailer zu Phantom Liberty sieht fantastisch aus

Autoplay

Wie der Vizepräsident für Geschäftsentwicklung bei CD Projekt, Jan Rosner, in einem Interview gegenüber The Game Business verrät, halte Nintendo in einer zunehmend digitaler werdenden Welt immer noch tapfer die Stellung im physischen Einzelhandel und klassische Game Cards seien nach wie vor gerade in der Nintendo-Community besonders wichtig.

Konkret sagt er:

Nintendo ist im stationären Handel weiterhin stark, und der Einzelhandel wird sich im Allgemeinen nicht verändern. Ich glaube nicht, dass wir bald alle Spiele nur noch digital anbieten werden. [...] (Physische Spiele-Releases) sind besonders wichtig für das Nintendo-Publikum. Wir hätten vielleicht damit durchkommen können (Anm. d. Red: gemeint ist die Verwendung einer Game Key Card), aber hat das überhaupt einen Sinn? Das Richtige ist, (Cyberpunk 2077) auf der Cartridge mit Plug-and-Play-Erlebnis herauszubringen.“

CD Projekt geht's also in erster Linie um User-Freundlichkeit. Hineinlegen und Losspielen, das klassische Plug and Play-Erlebnis eben, das keine ewige Warterei auf einen großen Download erfordert.

"Unterschätzt physische Versionen nicht“, ergänzt Rosner. "Sie werden nicht verschwinden, und Nintendo-Spieler*innen schätzen richtig gemachte physische Fassungen von Games sehr."

Cyberpunk 2077 erscheint als Ultimate Edition direkt zum Launch der Nintendo Switch 2 am 05. Juni. Enthalten ist folgendes:

Die Ultimate Edition erhält nicht nur das Basis-Spiel, sondern auch die umfangreiche Story-Erweiterung Phantom Liberty

Die Ultimate Edition soll die neuen Features der Switch 2 laut CDPR voll ausreizen: Es kommen Bewegungssteuerung, Screen-Kommandos, Maus-Steuerung sowie gyroskopisches Zielen zum Einsatz, was die Schießereien erleichtern könnte

Es kommen Bewegungssteuerung, Screen-Kommandos, Maus-Steuerung sowie gyroskopisches Zielen zum Einsatz, was die Schießereien erleichtern könnte Die Maus-Steuerung soll auch die Menüführung und damit Inventar-Management, Charakter-Upgrades und mehr vereinfachen. Es soll jetzt möglich sein, sich schnell und leicht durch die Menüs zu klicken und zu swipen

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition kann nicht nur physisch auf Cartridge, sondern auch digital erworben werden.

Die Nintendo Switch 2 kommt am 05. Juni 2025 auf den Markt. Zum Launch-Lineup gehören außerdem Mario Kart World und die beiden verbesserten Switch 2-Editionen von Zelda Breath of the Wild und Tears of The Kingdom.

Was ist eure Meinung zu den neuen Game Key Cards? Und würdet ihr euch wünschen, dass mehrere Switch 2-Spiele dem Beispiel von Cyberpunk 2077 folgen und auf einer Cartridge Platz finden?