Cyberpunk 2077 erscheint uncut & mit coolem Cover-Detail

Wie Entwickler CD Projekt Red und Publisher Bandai Namco soeben bekanntgaben, erscheint das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 in Deutschland am 19. November in einer ungeschnittenen Version. Zensierte Inhalte wird es demnach nicht geben. Zudem wissen wir jetzt, was die Einstufung der USK ergeben hat.

Welche Altersfreigabe hat Cyberpunk 2077? Das Spiel erscheint hierzulande "ab 18 Jahren", erhält demnach keine Jugendfreigabe nach §14 des Jugendschutzgesetz, was jedoch nicht verwundert.

In einer Pressemitteilung äußerte sich Lead Manager Jakup Kutrzuba wie folgt zur ungeschnittenen, deutschen Version:

"Wir freuen uns sehr darüber, unseren deutschen Fans eine ungeschnittene Fassung von Cyberpunk 2077 anbieten zu können. Damit stellen wir sicher, dass sie das Spiel genau so erleben und genießen können, wie unsere Designer und Autoren es immer geplant hatten"

Das sind tolle Nachrichten, war es in Deutschland bis vor wenigen Jahren keine Seltenheit, dass bestimmte Inhalte zensiert wurden. Der Weg vieler Spieler*Innen ging dann nicht selten über die internationale Fassung oder über die Landesgrenzen hinaus nach Österreich.

Wendecover lässt euch die Wahl

In Cyberpunk 2077 fängt die Entscheidungsfreiheit bekanntlich schon im Charakter-Editor an. Wie ihr Charakter V gestaltet, liegt ganz bei euch. Und auch beim Cover des Spiels habt ihr die Wahl. So erscheint die Retail-Fassung des Spiels mit einem Wendecover.

Ob ihr euch dann die männliche oder die weibliche V ins Regal stellt, bleibt euch überlassen. Ein kleines Detail, das aber nicht nur Sammler freuen dürfte.

Mit diesen beiden Meldungen gehen die positiven Nachrichten rund um das Action-Rollenspiel weiter. So wurde erst gestern bekannt, dass nach Release kostenlose Mini-DLCs angeboten werden. Falls ihr euch übrigens fragt, wie aktuell die Stimmung zum Spiel innerhalb der GamePro-Community aussieht, das Ergebnis unserer Hype-Umfrage findet ihr hier:

26 0 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077-Hype: Großteil der Spieler freut sich riesig auf Release

Cyberpunk 2077 erscheint nach doppelter Verschiebung am 19. November 2020 für PS4, Xbox One und PC.

Ungeschnitten in Deutschland. Überrascht es euch, dass Cyberpunk hierzulande nicht zensiert wird oder geht ihr mittlerweile davon aus?