Auch Cyberpunk 2077 wird um Monate nach hinten verschoben

Erst traf es das Final Fantasy 7-Remake und Marvel's Avengers und nun ist auch Cyberpunk 2077 an der Reihe. Die Entwickler von CD Projekt RED haben sich dazu entschlossen den Releasetermin ihres großen Open World-Rollenspiels nach hinten zu verschieben. Statt dem 16. April 2020 soll Cyberpunk 2077 nun am 17. September erscheinen.

Noch nicht perfekt: Auf Twitter meldete sich der polnische Entwickler mit einem Statement zu Wort, in dem die Entscheidung begründet wurde. Wie bei solchen Verzögerungen üblich, geht es in erster Linie um Qualitätssicherung und Feintuning auf den letzten Metern.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV