Cyberpunk 2077 - Ausmaß der Geschichte soll The Witcher 3 übertreffen

Entwickler CD Projekt Red gibt aktuell immer mehr Infos darüber preis, welcher Umfang uns in einzelnen Bereichen von Cyberpunk 2077 erwartet. Beispielsweise soll ein erster Durchgang des Action-RPGs weniger Zeit in Anspruch nehmen, als zuletzt bei The Witcher 3. Der Wiederspielwert sei jedoch im Vergleich zu Geralts Abenteuer deutlich höher.

Ausmaße der Story übertreffen The Witcher 3

Nun hat sich Story Director Marcin Blacha von CPR in einem Interview mit Inn: Poland (Übersetzung via Video Games Chronicle) zum Umfang und Ausmaß der Geschichte von Cyberpunk 2077 geäußert.

"Aus meiner Sicht hat alles weit größere Ausmaße als die kleinen menschlichen Dramen, wie wir sie aus The Witcher kennen."

Zwar können wir durch dieses Zitat lediglich Rückschlüsse auf die geschichtlichen Auswirkungen für die Spielwelt ziehen, ein weiterer Punkt wird dadurch aber auch deutlich. Wer sich mit Cyberpunk 2077 ein Spiel wünscht, in dessen Geschichte und Welt er voll abtauchen kann, der bekommt wohl exakt das Mitte April 2020 präsentiert.

Umfang der Geschichte

Im weiteren Verlauf des Interviews wurde Blacha zudem nach der Wortanzahl der Geschichte befragt. Hierauf konnte der Autor zwar keine exakte Antwort geben, gibt aber eine groben Einblick in den Umfang.

"Es hat sich herausgestellt, dass wir zwei dicke Bücher voll von Dialogen und zwei weitere mit Kommentaren bezüglich der Inszenierung geschrieben haben. "

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC.

