Cyberpunk 2077: Keanu Reeves hat den Umfang seiner Rolle verdoppelt

Keanu Reeves spielt in Cyberpunk 2077 die Rolle des eigentlich schon verstorbenen Johnny Silverhand. Den Superstar als Geist in der Maschine zu spielen hat Keanu Reeves anscheinend so viel Spaß gemacht, dass er die Entwickler dazu gebracht hat, den Umfang seiner Rolle zu verdoppeln.

Keanu Reeves ist Schuld daran, dass seine Rolle in Cyberpunk 2077 jetzt viel größer ist

Keanu Reeves ist Fan: Ursprünglich sollte Johnny Silverhand wohl eine kleinere Rolle in Cyberpunk 2077 spielen. Dass sie jetzt sehr viel mehr Umfang hat und ungefähr doppelt so viel Raum einnimmt, verdanken wir anscheinend dem Schauspieler Keanu Reeves.

Keanu Reeves habe die Figur und seine Rolle so sehr geliebt, dass er die Entwickler CD Projekt RED gebeten haben soll, sie auszuweiten. Die haben seinem Wunsch offenbar gern Folge geleistet und noch mehr Dialoge mit ihm aufgezeichnet.

Sagt zumindest ein Synchronsprecher: Das berichtet der TGCOM 24-Journalist Gian Luca Rocco via Facebook (via WCCFTech). Das habe ihm der italienische Synchronsprecher Luca Ward berichtet, der daraufhin wohl ebenfalls nochmal mehr Text-Zeilen einsprechen musste.

Wer ist Johnny Silverhand? Johnny Silverhand ist in der Cyberpunk-Lore ein Rockstar, der allerdings eigentlich bereits im Jahr 2076 gestorben ist. Wenn wir das richtig verstanden haben, wurde sein Bewusstsein irgendwie auf einen Chip hochgeladen.

In Cyberpunk 2077 begleitet er uns also offenbar als eine Art Hologramm vor unserem inneren Auge oder Stimme im Kopf und steht uns mehr oder weniger hilfreich zur Seite. Genauere Infos und weitere Hintergründe könnt ihr euch in diesem Video zur möglichen Hintergrund-Story des RPGs erklären lassen:

