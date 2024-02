Cyberpunk 2077 - Wie alt ist V eigentlich? Die Antwort hängt vom installierten Patch ab

Falls ihr euch auch fragt, wie alt V in Cyberpunk 2077 ist, hier ist die Antwort.

In Cyberpunk 2077 und dem Story-DLC Phantom Liberty spielen wir V, auch Valerie oder Vincent – je nachdem, ob wir uns für die weibliche oder männliche Version entscheiden. Mit ihr bzw. ihm erleben wir in Night City ein paar bedrückende und schwierige, aber auch actiongeladene, spaßige Stunden.

Während wir versuchen trotz des Relic-Chips und Johnny Silverhand im Kopf am Leben zu bleiben, stellt sich aber auch die Frage: Wie alt ist V überhaupt? Wie alt wäre sie/er, wenn wir es nicht schaffen? Wahre Night City-Legenden werden ja nicht gerade alt.

Die Antwort darauf lässt sich unter anderem aus Informationen im Spiel (u.a. Dialogen, Splitter-Einträgen) und von CD Projekt Red zusammenbasteln. Alle daraus gesammelten Infos findet ihr auch groß aufbereitet in einer Timeline wieder.

Vs Geburtstag war bis Patch 2.0 unklar definiert

In welchem Jahr Cyberpunk 2077 spielt, ist nicht schwer zu erraten: 2077. Kennen wir also Vs Geburtsjahr, lässt sich das grobe Alter schnell errechnen. Aber genau hier beginnt das Problem. Das Geburtsdatum wechselte zwischenzeitlich.

Vor und nach dem Release

Das erste Mal, dass wir von Vs Geburtsjahr etwas mitbekamen, war während einer Präsentation des Charaktereditors vor Erscheinen des Hauptspiels. Dort wurde der 12. Oktober 2054 als Geburtstag (US-amerikanisches Datumsformat) angegeben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Im fertigen Spiel wurden jedoch je nach Geschlecht andere Geburtstage im Charaktereditor angezeigt: Während der männliche V am 10. Juni 2049 geboren wurde, kam die weibliche Version am 12. Oktober 2049 zur Welt. Da der große Relic-Auftrag im Konpeki Plaza, den wir nach wenigen Spielstunden erleben, Ende April 2077 stattfand, war V unabhängig vom Geschlecht 27 Jahre alt.

Ab Patch 2.0

Mit Patch 2.0 hat CD Projekt Red den Geburtstag aber angeglichen. Das einheitliche Datum ist nun der 12. Oktober 2053, also wie bei der weiblichen V, nur vier Jahre später. Entsprechend ist unser Charakter zum Zeitpunkt des Relic-Mission grob 23 Jahre und 6 Monate alt.

Der gewählte Lebensweg (Nomade, Streetkid oder Konzerner) hat übrigens keinen Einfluss auf Vs Alter.

Ihr interessiert euch für V? Dann dürfte dieses Making-Of-Video für euch interessant sein:

20:05 Cyberpunk 2077: Making-Of der deutschen Version erklärt Hassliebe zwischen Johnny und V

Wie alt ist V zum Start und am Ende der Hauptstory?

Mit der Ausgangslage, dass V im Oktober 2053 geboren wurde und somit während des Desasters im Konpeki Plaza 23 und 6 Monate alt ist, lässt sich das Alter zum Spielbeginn und Ende ausrechnen.

Da V sich im Prolog ungefähr sechs Monate vorher, also im Oktober/November 2076, Jackie angeschlossen hat, war sie/er zu Spielbeginn Ende 22/Anfang 23 .

. Akt 1, 2 und 3 erstrecken sich dagegen von April bis August 2077. V rennt demnach gut vier Monate mit dem Relic und Johnny im Kopf herum.

Der Epilog findet somit im Sommer 2077 statt. Zu diesem Zeitpunkt ist V dann immer noch 23 Jahre (und grob 9 Monate) alt.

Ob V noch ein paar Jahre drauflegen kann, hängt dabei vom erreichten Ende ab:

Mehr zum Thema Cyberpunk 2077: Alle Enden und wie ihr sie freischaltet von Simon Kriese

Was ist mit Phantom Liberty? (Spoiler)

Die Ereignisse des Story-DLCs sind in die laufenden Geschehnisse des Hauptspiels eingebettet. Spielt ihr die DLC-Missionen und erreicht eines der normalen Enden, ändert das nichts. Wählt ihr hingegen das durch den DLC neu hinzugefügte Ende, kann das V noch ein paar Jahre bescheren.

Der Epilog von Phantom Liberty findet 2079 statt. V lag zwei Jahre lang im Koma. Als V erwacht, ist sie/er dann 25 Jahre alt.