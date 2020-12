Cyberpunk 2077 hat mit der PS4- und Xbox One-Version keinen erfolgreichen Start hingelegt. Nachdem Sony sich zunächst weigerte, die PS4-Version rückzuerstatten, können Käufer*innen der digitalen Version nun doch ihr Geld zurückerhalten.

Doch nicht nur das, Sony hat Cyberpunk 2077 mittlerweile komplett aus dem PS Store entfernt, sodass der Sci Fi-Titel nicht einmal mehr erworben werden kann. Als Grund nannte Sony, dass Cyberpunk 2077 den Standard der Kundenzufriedenheit nicht erfüllt.

Droht Entfernung aus dem Xbox Store?

Nachdem Sony nun diesen Schritt gewagt hat, stellt sich die Frage, ob Microsoft hier nachziehen wird. Die Xbox One-Version ist ebenso von vielen Problemen geplagt, die es fast unmöglich machen, das Spiel in vollen Zügen zu genießen.

Wer entscheidet darüber? Doch die Entscheidung, dass Cyberpunk 2077 aus dem PS Store genommen wird, stammt von CD Project Red selbst und nicht wie von vielen vermutet von Sony. Dies hat ein Bekannter des polnischen Entwicklerstudios gegenüber TheGamer verraten. CD Project Red selbst hat auf Anfrage keinen Kommentar abgegeben. Sollte die Behauptung stimmen, würde das Unternehmen ebenso selbst entscheiden, ob Cyberpunk 2077 auch aus dem Xbox Store genommen werden sollte.

Deal verhindert möglicherweise den Rauswurf

Entfernung aus dem Xbox Store? Laut Reuters steht CD Project Red derzeit jedoch nicht im Kontakt mit Microsoft, was einen möglichen Rückzug vom Verkauf der Xbox One-Version angeht. Dies ließ der Geschäftsführer Adam Kicinski verlauten:

"Wir befinden uns im Moment nicht in solchen Gesprächen mit Microsoft."

Eventuell könnte dies mit dem aktuellen Marketing-Deal zusammenhängen, den Microsoft und CD Project Red miteinander pflegen. So glaubt es zumindest Kirk McKeand, Chefredakteur von TheGamer. Sobald der Deal auslaufen würde, könnte es zu Gesprächen um eine mögliche Entfernung aus dem Xbox Store kommen.

Da von CD Project Red bereits ein Statement kam, hat Gamepro bei Microsoft bezüglich eines Rauswurfs der Xbox One-Version von Cyberpunk 2077 nachgefragt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald wir eine Antwort von Microsoft erhalten haben.

Der Weg über die Rückerstattung

Spieler*innen, die die Xbox One-Version von Cyberpunk 2077 bereits erworben haben, nützt die Entfernung aus dem Store leider nichts mehr. Doch ihr habt trotzdem die Möglichkeit, euer Geld über eine Rückerstattung wiederzubekommen.

Wie kann ich Cyberpunk 2077 für Xbox One zurückerstatten?

über den Xbox Support eine Liste eurer zuletzt getätigten Einkäufe anzeigen lassen

das Spiel auswählen, für das ihr eine Rückerstattung erhalten wollt

nach dem Kauf habt ihr nur 14 Tage Zeit, das Spiel zurückzugeben

alternativ mit der Bestellnummer eine manuelle Anfrage stellen, falls ihr Cyberpunk 2077 schon länger als zwei Wochen besitzt

Was ist, wenn ich Cyberpunk 2077 nicht im Xbox Store erworben habe? Leider kann euch Microsoft in solchen Fällen nicht viel helfen und euch das Geld nicht zurückerstatten. Hier könnt ihr es nur bei dem Händler versuchen, bei dem ihr Cyberpunk 2077 erworben habt und auf seine Kulanz hoffen.

CD Project Red entschuldigt sich

So bleibt es erst einmal abzuwarten, ob die Xbox One-Version ebenso aus dem digitalen Store entfernt wird. CD Project Red gelobt zumindest Besserung, was die Last Gen-Versionen angeht und verspricht Patches, die das Spiel zumindest spielbar machen sollen:

