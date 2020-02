Microsoft hat angekündigt, dass Xbox One-Spiele mit der Xbox Series X kompatibel sein werden und es auch grafische Upgrades bei unterstützten Spielen geben wird. Das war seitens Microsoft nur für Spiele der Xbox Game Studios bestätigt. Jetzt hat sich CD Projekt Red dazu geäußert und Cyberpunk 2077 für Smart Delivery bestätigt.

Die Ankündigung des Features erfolgte per Twitter:

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w