Cyberpunk 2077: Update 2.2 ist überraschend live, bringt neues Auto-Feature und über 100 Optionen für den Editor

Cyberpunk erhält mit Update 2.2 noch einmal neue Features.

Cyberpunk 2077-Fans können sich freuen: Das RPG feiert nämlich heute nicht nur seinen vierjährigen Geburtstag, Entwickler CD Projekt Red nimmt sich das auch zum Anlass, um ein neues Update rauszubringen.

Eigentlich hieß es schon bei den letzten beiden Patches zu Cyberpunk 2077, dass sie das letzte große Update sein würden. Aber den Entwickler hindert das keineswegs daran, uns mit Update 2.2 noch einmal neue Features zu spendieren. Wir fassen euch zusammen, was drin steckt.

Wann erscheint Update 2.2 für Cyberpunk 2077? Das Update ist ab sofort für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

Die Entwickler*innen haben sich im sogenannten "REDstream"-Livestream hingesetzt, um ausführlich über die neuen Features für Cyberpunk 2077 zu sprechen. Im neuen Update stecken demnach einige Neuerungen, darunter etwa:

Charakter-Editor-Anpassungen: 112 neue Assets für Haare, Augen, Kybernetik, etc., sowie ein Randomizer mit verschiedenen Einstellungen

112 neue Assets für Haare, Augen, Kybernetik, etc., sowie ein Randomizer mit verschiedenen Einstellungen Farben von Autos können jederzeit frei angepasst werden und wir können die Looks anderer Autos scannen und kopieren – werden wir gesucht, können wir Verfolger damit sogar von unserer Spur ablenken.

können jederzeit frei angepasst werden und wir können die Looks anderer Autos scannen und kopieren – werden wir gesucht, können wir Verfolger damit sogar von unserer Spur ablenken. 10 Autos , die sich nur klauen ließen, können wir jetzt im Spiel kaufen (2 davon nur für den DLC)

, die sich nur klauen ließen, können wir jetzt im Spiel kaufen (2 davon nur für den DLC) Johnny kann jetzt als Beifahrer neben euch sitzen und reagiert auf eure Aktionen.

Unter anderem gibt es 32 neue Pupillen-Formen im Editor.

Fotomode-Neuerungen: freie Kamera-Bewegung, bis zu 3 Beleuchtungspunkte, Schärfentiefe, bestimmte NPC-Charaktere können hinzugefügt werden

freie Kamera-Bewegung, bis zu 3 Beleuchtungspunkte, Schärfentiefe, bestimmte NPC-Charaktere können hinzugefügt werden SmartFrames : Fotomode-Bilder können im Appartment ausgestellt werden.

: Fotomode-Bilder können im Appartment ausgestellt werden. ... und weitere versteckte Details, die ihr in der Spielwelt entdecken könnt

Für Cyberpunk 2077 soll demnächst sogar ein offizielles Brettspiel erscheinen:

4:12 Cyberpunk 2077-Brettspiel: Ausführlicher Trailer verrät Details zum Gameplay

Autoplay

Was ist mit PS5 Pro-Support oder New Game Plus? Viele Spieler*innen hatten vorab vor allem noch zwei offene Wünsche an Cyberpunk 2077. Neben PS5 Pro-Support für Sonys leistungsfähigste Spielekonsole gibt es schon lange Rufe aus der Community nach einem New Game Plus-Modus.

Marcin Momot, der Global Community Director bei CD Projekt Red, hatte aber bereits vorab erklärt, dass wir auf diese beiden Funktionen nicht in Update 2.2 hoffen brauchen.

Weshalb sich New Game Plus für das Spiel nicht eignet, hatte Quest-Designer Pawel Sasko bereits vor einigen Monaten erklärt. Demnach sei es einfach zu kompliziert, all die Fähigkeiten, die wir im Spielverlauf freischalten, sinnvoll mit den Optionen am Spielanfang zu verbinden und es wären eine Menge Anpassungen am Aufbau des Spiels nötig.

Was sagt ihr zu den Inhalten des neuen Updates?