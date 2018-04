Cyberpunk 2077 - Jobangebot lässt auf neuen Trailer zum RPG hoffen

Dass das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red an Cyberpunk 2077 werkelt, ist bereits seit der Ankündigung im Jahr 2012 bekannt. Bisher gibt es aber wenige handfeste Infos zum neuen Spiel der Witcher-Macher, geschweige denn umfangreiches Videomaterial. Zu dem einzigen Teaser könnte aber bald endlich ein neuer Trailer hinzukommen.

Das lässt eine Stellenausschreibung auf der offiziellen Website der Entwickler hoffen. Zur Verstärkung des Teams sucht CD Projekt einen Generalisten, der vor allem "herausragende visuelle Effekte für Trailer, Werbung und Cutscenes" produzieren soll. Wie der beschriebene Aufgabenbereich außerdem verrät, wird der oder die Auserwählte außerdem unter anderem auch für die Erstellung von 3D-Modellen und Texturen für Umgebung und Charakere zuständig sein.

Zwar ist in der Beschreibung kein konkretes Projekt genannt, sodass die Verstärkung etwa auch für das andere, bisher namentlich nicht enthüllt AAA-RPG des Studios gesucht werden könnte. Die Gerüchteküche brodelt jedoch unersättlich und will wissen, dass CD Projekt spätestens zur E3 2018 endlich neues Material sowie eine spielbare Demo zum mit Spannung erwarteten Cyberpunk 2077 liefert. Die aktuelle Ausschreibung unterstützt diese Vermutung.

LinkedIn-Profile von Mitarbeitern geben Aufschluss über Entwicklungsstand

Außerdem haben sich neugierige User auf Reddit die LinkedIn-Profile einiger Entwickler einmal genauer angesehen und daraus Informationen gezogen, die ebenfalls darauf schließen lassen, dass wir bald neues Futter zu Cyberpunk 2077 erhalten (via gamingbolt). Die Job-Beschreibung einiger CD Projekt-Mitarbeiter deuten nämlich an, dass bestimmte Features des Spiel wie Waffen, Maschinen und Charakter-Statistiken sich mittlerweile seit drei Jahren in der Entwicklung befinden - dem Zeitpunkt, an dem das Studio vermutlich mit dem Großteil der Arbeit an The Witcher 3 fertig war.

Dürfen wir diesen Infos glauben schenken, sollten die Entwickler mittlerweile weit genug mit ihren Arbeiten vorangekommen sein, um der Öffentlichkeit demnächst Spielinhalte und einen Trailer mit InGame-Material zu Cyberpunk 2077 zu präsentieren.

Es sieht also ganz danach aus, als würden die Witcher-Macher mit Hochtouren daran arbeiten, Cyperpunk 2077 demnächst intensiver vorzustellen und zu bewerben. Der nächste Trailer zum Sci-Fi-RPG soll laut dem Erfinder der Pen & Paper-Vorlage übrigens "jede Menge Tod" zeigen. Mit etwas Glück wissen wir spätestens zur E3 2018 im Juni mehr.