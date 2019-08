Little Hope: Teaser kündigt Man of Medan-Nachfolger mit Hexen an

Mit Man of Medan erscheint morgen die erste Episode der Horror-Sammlung The Dark Pictures Anthology. Kurz vor dem Release des Gruselabenteuers auf dem Geisterschiff haben die Until Dawn-Macher Supermassive Games schon Episode 2 mit einem kurzen Teaser-Trailer angekündigt: Little Hope.

Wann ist der Release? Ein genaues Datum gibt es noch nicht, das neue Horror-Adventure soll allerdings im Jahr 2020 erscheinen.

Darum geht es in Episode 2 der Dark Pictures Anthology

Es geht um Hexen: Der nächste Teil der Dark Pictures-Reihe entführt uns in die namensgebende Stadt "Little Hope", die an einen düsteren Wald angrenzt. Doch Supermassive wäre nicht Supermassive, wenn dort nicht eine dunkle Macht lauern würde: Wie uns der Teaser zeigt, geht's diesmal um Hexen, die offenbar den kleinen Ort terrorisieren.

Schon in Man of Medan angeteast: Im Intro von Man of Medan sowie im Spiel selbst wird das Setting von Little Hope sogar bereits angedeutet, diejenigen mit Adleraugen haben es vielleicht schon bemerkt: In der Einführungssequenz des Spiels sehen wir eine kurze Szene, in denen Frauen - sehr wahrscheinlich Hexen - an einem Galgen hängen.

Charakter Conrad trägt zudem ein Shirt mit der Aufschrift "Salem" - Eine US-Amerikanische Stadt in der Nähe von Boston, die vor Jahrhunderten durch ihre Hexenprozesse Bekanntheit erlangte.

Mit Man of Medan steht zunächst aber der erste Teil der The Dark Pictures-Horror-Sammlung in den Startlöchern, der uns im Test allerdings nicht überzeugen konnte. Das Setting der zweiten Episode sieht aber schon einmal spannend aus - und wer weiß, vielleicht lernt Supermassive aus den Fehlern des Vorgängers und fesselt uns mit einer packenden Geschichte rundum Hexen.