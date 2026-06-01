Dark Souls trifft auf Cyberpunk: Bildhübscher Action-Rollenspielhit für PS5 ist jetzt günstig!

Gerade die postapokalyptische Cyberpunk-Spielwelt macht dieses Action-Rollenspiel für PS5 zu etwas Besonderem.

Gerade könnt ihr einen großen Action-Rollenspielhit für PS5, der nicht zuletzt durch seine atmosphärische, postapokalyptische Cyberpunk-Welt überzeugt, günstiger abstauben: Das erstaunlich preisstabile Soulslike-RPG, das unsere Erwartungen im Test deutlich übertroffen hat, gibt es jetzt bei Amazon im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen könnt ihr es nirgendwo günstiger bekommen, auch nicht digital im PlayStation Store:

Der Deal läuft offiziell noch bis zum 10. Juni, könnte jedoch natürlich früher vergriffen sein. Durch die Days of Play gibt es bei Amazon aktuell übrigens noch viele weitere große PS5-Spiele günstiger, darunter beispielsweise Death Stranding 2 und Ghost of Yotei. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Endzeitliches Cyber-Soulslike: Das ist der Action-Rollenspielhit für PS5!

Die Postapokalypse dieses PS5-Hits mag zunächst trostlos erscheinen, bietet jedoch mehr Leben und Geheimnisse, als der erste Blick erkennen lässt.

Es geht hier um Stellar Blade, den gewaltigen PS5-Überraschungshit, der Soulslike-Elemente mit einem endzeitlichen Cyberpunk-Szenario verbindet, das stark an Nier: Automata erinnert. Vor langer Zeit wurde die Menschheit durch Monster von der Erde ins Weltall vertrieben. Wir spielen Eve, die als Teil eines Landungstrupps zur Erde zurückkehrt, um die Lage zu erkunden und eine mögliche Rückeroberung vorzubereiten.

Die Spielwelt hält eine Menge Geheimnisse und überraschende Entdeckungen bereit, außerdem wird sie hervorragend in Szene gesetzt: Von den bildhübschen, postapokalyptischen Wüstenlandschaften an der Oberfläche bis hin zu den Städten im Untergrund bietet Stellar Blade eine dichte Atmosphäre, die das Action-Rollenspiel nicht zuletzt den vielen stimmungsvollen Details verdankt, welche uns mehr über die Geschichte dieser Welt verraten.

7:23 Stellar Blade: Ein Blick hinter die Kulissen des PS5-Exclusives

Autoplay

Um eine richtige Open World handelt es sich übrigens nicht, Stellar Blade folgt eher dem labyrinthischen Leveldesign, wie man es aus Metroidvanias oder der Dark-Souls-Reihe kennt. Ebenfalls Soulslike-typisch ist die Fokussierung auf spannende Nahkämpfe, obwohl ihr nach und nach auch effektive Schusswaffen freischaltet. Stellar Blade setzt jedoch mehr auf Kombos und Spezialattacken, sodass das Kampfsystem eher an ein Bayonetta oder Devil May Cry als an ein Dark Souls erinnert.

Stellar Blade besteht jedoch nicht nur aus Kampf, sondern liefert zwischendurch auch kleine Rätsel und sogar den einen oder anderen nervenaufreibenden Survival-Horror-Abschnitt. Alles in allem bekommt ihr hier ein tolles, atmosphärisches Action-Rollenspiel, das trotz seines hohen Tempos in den Kämpfen übrigens deutlich leichter ist als die Spiele von From Software, weshalb auch diejenigen unter euch, die vor typischen Soulslikes zurückschrecken, mal einen Blick riskieren können.